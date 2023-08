adidas × Hyke AH-002 XTA FL

アディダス×ハイク

Size : 25.5cm

Color : Black

新品未使用

HYKEとのコラボから、フィット感の調節が可能なシューズが登場。

デザインと機能性に焦点を置くHYKEとアディダスの最新コレクションでは、90年代に発売されたEQT アドベンチャーを今風にアレンジ。

同モデルに革新的なクロージャーシステムを搭載して生まれたのが、このラギッドなAH-002 XTAシューズ。ダイヤルを回すだけで靴ひもの長さが調節できる、摩擦を軽減して快適さを高めた作り。

調節可能なFreeLockクロージャーシステム

Material

UPPER:Leathers/Textile

SOLE:Rubber

新品未使用品ですが、素人の自宅保管ですので完璧な状態の物をお求めの方や細かな点が気になる方はご購入をご遠慮下さい。

すり替え防止の為、返品は一切お受け出来ません。ご了承下さい。細かい事が気になる方は購入をお控え下さい。

スニーカー型···ローカット

履き口···紐なし

カラー···ブラック

素材···本革

adidas × Hyke AH-002 XTA FLアディダス×ハイクSize : 25.5cmColor : Black新品未使用HYKEとのコラボから、フィット感の調節が可能なシューズが登場。デザインと機能性に焦点を置くHYKEとアディダスの最新コレクションでは、90年代に発売されたEQT アドベンチャーを今風にアレンジ。同モデルに革新的なクロージャーシステムを搭載して生まれたのが、このラギッドなAH-002 XTAシューズ。ダイヤルを回すだけで靴ひもの長さが調節できる、摩擦を軽減して快適さを高めた作り。調節可能なFreeLockクロージャーシステムMaterial UPPER:Leathers/Textile SOLE:Rubber 新品未使用品ですが、素人の自宅保管ですので完璧な状態の物をお求めの方や細かな点が気になる方はご購入をご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品は一切お受け出来ません。ご了承下さい。細かい事が気になる方は購入をお控え下さい。スニーカー型···ローカット履き口···紐なしカラー···ブラック素材···本革【検索用】アディダスadidasハイクHYKEmartiniano baserange jonnlynx DEUXIEMECLASSE Isabel Marant BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWSMARNI ROKU fumika_uchidamame kurogouchiMM6 イザベルマラン AURALEE オーラリーSTUDIOUS ステュディオス kolor カラーLAD MUSICIAN ラッドミュージシャン COMME des GARCONS コム・デ・ギャルソン neon sigh ネオンサインメンズSUNSEA URU uru ウルYOKE ヨーク STEIN stein シュタインNEON SIGN ネオンサイン ESSAY エッセイSULVAM COMOLI コモリCOMME DES GARCONS コムデギャルソン MARTIN MARJIELA マルタンマルジェラMARNI マルニRAF SIMONS ラフシモンズ TOGA maison margiela メゾンマルジェラ sacai サカイ

