【本物新品保証】 【天然】スター ローズクォーツ ペンダントトップ 25*22*13mmk18 ネックレス

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前コメントください自然光写真をアップします人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。透明度抜群、高級なスター ローズクォーツのペンダントトップです。石サイズ：約25*22*13mmペンダントトップ素材：k18*****************#るい天然石******************#リング #アクセサリー #ブレスレット #モアサナイト #ダイヤモンド #パール #モアッサナイト #新婚旅行 #天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #オパール #希望 #幸せ #幸福 #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト #冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石 #プレゼント #ギフト #開運 #お誕生日 #真珠 #指輪 #金運アップ #財運 #婚約指輪 #エンゲージリング #エタニティリング #ハネムーン #エングージ #プロポーズ大作戦 #プロポーズ #クラシックリング #ジュエリー #おしやれさんと繁がりたい #プレ花嫁 #オーダーメイド #結婚準備

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