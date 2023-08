史上一番安い パラスパレス hazuki様 コットン ノースリーブワンピース 刺繍 インディゴ ロングワンピース

パラスパレス pal’las palace トオカ 十日

深いインディゴブルーにボタニカル刺繍が映えて素敵な、パラスパレス十日のノースリーブワンピースです。

タートルネックなどインナーを合わせれば一年中活躍してくれます。

柔らかなコットン素材で心地良い肌触り◎

特に目立つ難など無く綺麗な状態です。

お探しの方にぜひ。

●サイズ表記0

着丈 100cm

肩幅 34cm

身幅 49cm

ウエスト幅 72cm

裾幅 cm

(若干の誤差はご容赦ください)

●素材:綿100%

●発送方法

匿名配送のメルカリ便で発送します。

梱包の都合上、ヤマト↔日本郵便は変更することがあります。

ご希望がある際は早めにお知らせください。

●その他

・タイトルや説明文に無い小物などは付属しません。

・自宅保管の中古品であることをご理解の上ご購入ください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●その他のパラスパレス商品はこちら↓

#MYのパラスパレス一覧

●その他のワンピースはこちら↓

#MYのワンピース一覧

●商品一覧はこちら↓

#MYの商品一覧

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

カラー...ブルー

柄・デザイン...その他

袖丈...袖なし

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

