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激安大特価！ 美品☆ブルーレーベルクレストブリッジ アコーディオンロングカーディガン プリーツ カーディガン/ボレロ

商品の説明

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新品　イフシックスワズナイン　カシミヤ混　アシンメトリーカーディガン　レア

IENA ケミカルレースブラウス
フォロー割も行なっていますのでプロフィールをのぞいてみて下さい。
ZARA トイストーリー　ウッディ　カーディガン　S
まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!
パトゥ カーディガン

新品未使用　セルフォード　ペプラムカーディガン
【完売◇大人気商品】
CABAN コットンカシミヤ ラグランスリーブカーディガン

Vivienne Westwood【L】RED LABEL カーディガン オーブ
ブルーレーベルクレストブリッジ
【美品】シャネル アンサンブル カーディガン＆トップス 38 ベージュ Q15
BLUE LABEL CRESTBRIDGE
【ARGENTOVIVO】希少❤︎ヴィンテージカーディガン❤︎ウール100%
アコーディオン　プリーツ　ロングカーディガン
新品 23SS スローブ イエナ アイスコットンVネックカーディガン ナチュラル
バーバリー　チェック　プリーツカーディガン　
新品タグ付 agnes b. アニエスベー カーディガン プレッション ブラック

美品✨PLEATS PLEASE　プリーツプリーズ　イッセイミヤケ　カーディガン
【Fabric】
新品タグ付き　BEARDSLEY 《ビアズリー》NEWサラットカーデ
ニット部分は程よく光沢の有る素材で、しなやかさとシャリ感が特徴の、軽く爽やかな着心地です。
お値下げ♡　新品　オールド　CELINE　カーディガン
肌離れが良くシルエットがきれいに見えます。
S MAXMARA エスマックスマーラ コート カーディガン
クレストブリッジチェック部分は軽くしなやかなドレープ性のある風合いです。
rurumu: 2021AW Boa sleeve knit cardigan

UN3D.　OVER CD 黒
定価　26,400円
Naptime. ニットカーディガン ピンク

エムズグレイシー❤️ボーダータンクトップ＆ロングカーディガン2点セット❤️
■カラー
リネン ニットカーディガン ロング ベージュ ショールカラー 上質 ドレープ 麻
アイボリー　ピンク
ビアズリー　ラクーンカーディガン　ライトグレー

美品 LOVE TANJANE ラヴタンジェイン ガウン コットン

Alexander Wang リブ　カーディガン　アレキサンダーワン
■サイズ　　
専用品ヨーガンレール ミドル丈羽織りカーディガンコート＋ババグーリ
【38】
ebure☆ロンハーマン別注　カーディガン
実寸（単位 cm）
フォクシー FOXEY ニットアンサンブル 38サイズ 黒

新品☆ M'S GRACY お花ボタンのサマーカーディガン　日本製
着丈:81
【agnes b. ADAM ET ROPE'】RIB CD PRESSIONS
身幅:53
80s ケーブル　カーディガン　肉厚　ヴィンテージ　ビンテージ　古着　アイボリー
肩幅:47
グラムリップス♡フリンジガウン
袖丈:55
ガリャルダガランテ　ベージュ
平置き、素人採寸です。多少の誤差は御了承ください。
DEUXIEME CLASSEトリアセジョーゼットコートタグ有クリーニング済

【新品・未使用】LOEFレースボレロカーディガン

美品 Cygne ポワン ハートボタン Laure カーディガン ブラック
■素材
テディベアクラブ刺繍入りカーディガン新品
【本体】
新品同様！ルネ　ロングカーディガン
綿　　　　　　55%
IENA 《追加》テープヤーン2WAY Vネックカーディガン
アセテート　　45%
2933 N.O.R.C ノーク カーディガン カーキ M 新品
【別布】
サルバム shaggy knit cardigan 19ss
ポリエステル　50%
ripea7000様専用❣️ドゥーズィエム EVERYDAY カーディガン 他1点
レーヨン　　　35%
貫頭衣　ウィピル　刺繍　民族衣装　チュニック
再生繊維　　　15%
エポカ　エアリーロングカーディガン
（セルロース）
DRIES VAN NOTEN カーディガン 水玉 リボン 黒 ドット

GIVENCHY ジバンシー アシンメトリーニットカーディガン カシミヤ

ヴィンテージスカーフプリントカーディガン
■ コンディション
イッセイミヤケ　オーガンジー　カーディガン　ジャケット
使用感少なく、気になる傷、汚れもなく比較的綺麗な状態です。
theory luxe 21AW 完売 ウォッシャブル ロングカーディガン

グレースコンチネンタル　ダイアグラム　メッシュルーズニットカーディガン

UN3D. OVER CD 青
■梱包について
アメリ　人気　ふわふわ　ファー　ジャケット　ロングコート　ワンピース
小さく折り畳んで梱包、発送いたします。折り畳む際に発生する折りシワは御了承ください。
ピッコーネ　スタジオ　カーディガン　黄色　ライトグリーン

Spick & Span 【Venit】 ダブルフェイスニットカーディガン

【kibichann8様専用】Y's/ワイズ★コットン×ウールロングカーディガン
■あくまでも中古品になるので神経質や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。商品の内容や状態などすべてご了解のうえでご購入お願いいたします。
極美品 フォクシー カーディガン サーモンピンク アクリル 40

【美品】マーガレットハウエル×ジョンスメドレー カーディガン グレージュ M

【 Christian Dior 】 ニット　カーディガン ジャケット
■即購入OK
プラダ グレーカーディガン レディース36

Valentino✨最高級ミンク✨カシミヤ混✨フリルカーディガン

MACKINTOSH LONDON カーディガン
■気になる点がございましたらお気軽にコメント下さい。

ぽむぽむさま

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブルーレーベルクレストブリッジ
商品の状態目立った傷や汚れなし

デコイ ロングカーディガン　コート（M）♡厚手♡ベージュ　スウェット生地

イッセイミヤケ 変形スチームジャケット

CLANE クラネ FRINGE HALF SLEEVE CARDIGAN

ショール&じれ

新品未使用　Vネックカーディガン　ジャーナルスタンダードレサージュ

☆超美品☆MARNI マルニ ボレロ ショートジャケット コットン ブラウン系

KEITA MARUYAMA ケイタマルヤマ カーディガン 刺繍 トップス M

ワンダフルワールド ♡ カネコイサオ 透かしレース ピコフリルカーディガン 黒

ロレンラルフローレン　個性的レースかーディガンXS 新品(タグ付き)/レア物
ご覧いただきありがとうございます。フォロー割も行なっていますのでプロフィールをのぞいてみて下さい。まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます! 【完売◇大人気商品】ブルーレーベルクレストブリッジBLUE LABEL CRESTBRIDGEアコーディオン　プリーツ　ロングカーディガンバーバリー　チェック　プリーツカーディガン　【Fabric】ニット部分は程よく光沢の有る素材で、しなやかさとシャリ感が特徴の、軽く爽やかな着心地です。肌離れが良くシルエットがきれいに見えます。クレストブリッジチェック部分は軽くしなやかなドレープ性のある風合いです。定価　26,400円■カラーアイボリー　ピンク■サイズ　　【38】実寸（単位 cm）着丈:81身幅:53肩幅:47袖丈:55平置き、素人採寸です。多少の誤差は御了承ください。■素材【本体】綿　　　　　　55%アセテート　　45%【別布】ポリエステル　50%レーヨン　　　35%再生繊維　　　15%（セルロース）■ コンディション使用感少なく、気になる傷、汚れもなく比較的綺麗な状態です。■梱包について小さく折り畳んで梱包、発送いたします。折り畳む際に発生する折りシワは御了承ください。■あくまでも中古品になるので神経質や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。商品の内容や状態などすべてご了解のうえでご購入お願いいたします。■即購入OK■気になる点がございましたらお気軽にコメント下さい。

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商品のサイズM
ブランドブルーレーベルクレストブリッジ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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43分钟前

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¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
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33f9a6bc

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33f9a6bc
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