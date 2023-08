激安大特価！ 美品☆ブルーレーベルクレストブリッジ アコーディオンロングカーディガン プリーツ カーディガン/ボレロ

ご覧いただきありがとうございます。

【完売◇大人気商品】

ブルーレーベルクレストブリッジ

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

アコーディオン プリーツ ロングカーディガン

バーバリー チェック プリーツカーディガン

【Fabric】

ニット部分は程よく光沢の有る素材で、しなやかさとシャリ感が特徴の、軽く爽やかな着心地です。

肌離れが良くシルエットがきれいに見えます。

クレストブリッジチェック部分は軽くしなやかなドレープ性のある風合いです。

定価 26,400円

■カラー

アイボリー ピンク

■サイズ

【38】

実寸(単位 cm)

着丈:81

身幅:53

肩幅:47

袖丈:55

平置き、素人採寸です。多少の誤差は御了承ください。

■素材

【本体】

綿 55%

アセテート 45%

【別布】

ポリエステル 50%

レーヨン 35%

再生繊維 15%

(セルロース)

■ コンディション

使用感少なく、気になる傷、汚れもなく比較的綺麗な状態です。

■梱包について

小さく折り畳んで梱包、発送いたします。折り畳む際に発生する折りシワは御了承ください。

■あくまでも中古品になるので神経質や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。商品の内容や状態などすべてご了解のうえでご購入お願いいたします。

■即購入OK

■気になる点がございましたらお気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

