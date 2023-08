クラシック BUZZ RICKSON'S バズ リクソンズ　フライングタイガー　スウェット スウェット

【商品説明】

ヴィンテージの雰囲気が漂うフライングタイガー スウェットです!!

サイズ:L

カラー:ブラック

【注意事項】

・古着なので、神経質な方はトラブルの原因になりかねますのでご購入をお控えください。

・携帯での撮影となりますので、多少の色合いの誤差はご了承ください。

・お問い合わせいただいていましても、即決優先で対応させていただきますので、ご了承ください。

・クレーム、返品、交換は一切受け付けておりませんので、予めご了承ください。

#古着

#ヴィンテージ

#70s

#80s

#90s

#スウェット

#トレーナー

#アメカジ

#ストリート

#ステューシー

#STUSSY

#FRUITOFTHELOOM

#BUZZRICKSON'S

#バズリクソンズ

#フライングタイガー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バズリクソンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

