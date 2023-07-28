【コンビニ受取対応商品】 Chair MAGIS First ファースト チェア マジス 一般

こちら、同じ物が2脚あります。

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お取引、配送は1脚ずつになります。

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MAGIS（マジス）は、イタリアに本社を置くデザイナーズ家具・家庭用品ブランドです。1976年の創業以来、「日常の製品にこそ、優れたデザインを」をテーマに、最先端の技術とデザインを日常の製品に取り入れ、インテリアデザインに新しい変化を与える商品を世界市場に送り込んできました。世界70か国へ発信されるその斬新な製品は、世界で数々の賞を受賞し、ニューヨーク現代美術館やパリ国立近代美術館など、世界のミュージアムでパーマネントコレクションに選ばれています。

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2008年コンパッソドーロ賞（金のコンパス）。

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2008年ケルン国際家具見本市 ベストアイテム賞。

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商品詳細

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品名:MAGIS (マジス) CHAIR FIRST (チェアファースト) ダイニングチェア

籐家具 ラタンチェア アームチェア リラックスチェア ハイバック ヴィンテージ

カラー: ホワイト

【てむちゃん様専用】Fritz Hansen アントチェア イエロー

サイズ:W500×D520×H775(SH460)mm

GMGN110〇モリタインテリア ダイニングチェア ハイバックチェア 椅子 ブラ

素材:グラスファイバー入りポリプロピレン・エアモールディング成型

イギリスアンティーク家具 ツイストチェア＆テーブル 3点セット オーク材



ナチュラル天然素材◾️AUSTER 籐ラタンチェア

あまり使用しておらず、とても綺麗な状態です。

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色褪せやガタ付きなどはありません。

英国アンティーク白色キッチンチェア/木製ダイニングイス/椅子(78-36-1)

脚に少し擦れた傷がありますので、ご確認をお願いいたします。

商品の情報 ブランド マジス 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちら、同じ物が2脚あります。2脚まとめて購入していただける場合は、お値引き可能です。¥19000×2脚=¥38000 ↓¥17500×2脚=¥35000お取引、配送は1脚ずつになります。ご了承をお願いいたします。MAGIS（マジス）は、イタリアに本社を置くデザイナーズ家具・家庭用品ブランドです。1976年の創業以来、「日常の製品にこそ、優れたデザインを」をテーマに、最先端の技術とデザインを日常の製品に取り入れ、インテリアデザインに新しい変化を与える商品を世界市場に送り込んできました。世界70か国へ発信されるその斬新な製品は、世界で数々の賞を受賞し、ニューヨーク現代美術館やパリ国立近代美術館など、世界のミュージアムでパーマネントコレクションに選ばれています。チェア ファーストエアーモールド成形による丸みを帯びたフォルムが美しい、シンプルで落ち着きのあるデザイナーズチェア。グラスファイバーPPを使用し、軽量かつ優れた耐久性を実現しました。その脚から背にかけたラインが軽量に見えない高級感を醸し出しています。落ち着きのある質感はモダンな空間にもマッチします。4脚までスタッキング（重ね置き）可能。屋外でもご使用いただけます。2008年コンパッソドーロ賞（金のコンパス）。2008年ケルン国際家具見本市 ベストアイテム賞。商品詳細品名:MAGIS (マジス) CHAIR FIRST (チェアファースト) ダイニングチェアカラー: ホワイトサイズ:W500×D520×H775(SH460)mm素材:グラスファイバー入りポリプロピレン・エアモールディング成型あまり使用しておらず、とても綺麗な状態です。色褪せやガタ付きなどはありません。脚に少し擦れた傷がありますので、ご確認をお願いいたします。

商品の情報 ブランド マジス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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