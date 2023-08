ご覧頂き誠にありがとうございます。

以下商品の詳細でございます。

・ブランド

A.P.C

アーペーセー

・アイテム

中綿ブルゾン ネイビー

リブ(袖・襟)リネン素材

MA-1

・サイズ

38サイズ(M-L相当)

肩幅37cm

身幅50cm

総丈60cm

袖丈60cm

※素人採寸になりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

・状態

目立った傷や汚れのない、状態の良い美品でございます!

・特徴

シンプルを突き詰めながら、どこか当ブランドらしさを漂わせるフランス発祥のブランド「A.P.C」より発売のブルゾンでございます!

ブランド定番のミリタリージャケットはシンプルながら、随所に見られるエッジがコーディネートを引き立たせます。

中綿の作りなので上から羽織っても暑くなりすぎず、使い勝手の良いアイテムでございます!

また、リブ部分にはリネンを使用し、涼しげな印象を漂わせます。

ブランド鉄板商品の為、大変人気し中々お求めやすい価格にならない当商品。一期一会のこの機会に是非どうぞ!

AACD加盟大手ブランドリユースショップにて購入致しました。

梱包は丁寧を心がけておりますが、簡易包装にて発送を行わせて頂きます、何卒ご了承下さいませ。

ご不明な点など、質問欄にてお気軽にお問い合わせ下さいませ。

値下げ交渉も可能な限り対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他、当ページ内ではハイブランドやヴィンテージのアパレル、

バッグや財布など、高級なお品物をお買い得価格にて販売しております!

合わせてお買い物周りに是非、当ページもご閲覧いただけますと幸いでございます!

#K’sshopラグジュアリー

#K’sshopメンズアウター

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フランスブランド シンプル デザイナー 高級ブランド ハイブランド ラグジュアリー ミリタリー ジーンズ 脱個性 おしゃれ 春素材 秋素材

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーペーセー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます。以下商品の詳細でございます。・ブランドA.P.Cアーペーセー・アイテム中綿ブルゾン ネイビーリブ(袖・襟)リネン素材MA-1・サイズ38サイズ(M-L相当)肩幅37cm身幅50cm総丈60cm袖丈60cm※素人採寸になりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。・状態目立った傷や汚れのない、状態の良い美品でございます!・特徴シンプルを突き詰めながら、どこか当ブランドらしさを漂わせるフランス発祥のブランド「A.P.C」より発売のブルゾンでございます!ブランド定番のミリタリージャケットはシンプルながら、随所に見られるエッジがコーディネートを引き立たせます。中綿の作りなので上から羽織っても暑くなりすぎず、使い勝手の良いアイテムでございます!また、リブ部分にはリネンを使用し、涼しげな印象を漂わせます。ブランド鉄板商品の為、大変人気し中々お求めやすい価格にならない当商品。一期一会のこの機会に是非どうぞ!AACD加盟大手ブランドリユースショップにて購入致しました。梱包は丁寧を心がけておりますが、簡易包装にて発送を行わせて頂きます、何卒ご了承下さいませ。ご不明な点など、質問欄にてお気軽にお問い合わせ下さいませ。値下げ交渉も可能な限り対応させていただきます。宜しくお願い申し上げます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその他、当ページ内ではハイブランドやヴィンテージのアパレル、バッグや財布など、高級なお品物をお買い得価格にて販売しております!合わせてお買い物周りに是非、当ページもご閲覧いただけますと幸いでございます!#K’sshopラグジュアリー#K’sshopメンズアウターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフランスブランド シンプル デザイナー 高級ブランド ハイブランド ラグジュアリー ミリタリー ジーンズ 脱個性 おしゃれ 春素材 秋素材

