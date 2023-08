自宅での試着のみです。

自宅保管にご理解いただける方のみお願いします。

(畳シワあります)

とってもしっかりした素材のレギンス。

膝のファスナーは開け閉めできます。

履き心地は深く、ハイウエストパンツのように履いていただけます。

かなりフィット力があり、しっかりした合皮のような生地です。

伸縮性もあるので履きやすいです!

デザイナー串戸ゆりあが毎日履いてる

お気に入りレギンスなのでお勧め商品です。

素材:

ポリウレタン100%

裏地ポリエステル100%

L

ゴム上り 64㎝(ウエストゴムなので伸縮性があります)

ハイウエスト部分 12㎝

股上 35㎝

股下 74㎝

ひざ巾 15㎝

裾口巾12cm

ZIPひざ下 42㎝

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···フェイクレザー

シルエット···スキニー

センタープレス···センタープレスなし

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

#バレエバイバックラッシュ #balletbybacklash

#kneezipleggings #ハイウエスト #レギンス #スキニー #レザーパンツ #レザーレギンス #串戸ユリア

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バックラッシュ 商品の状態 未使用に近い

自宅での試着のみです。自宅保管にご理解いただける方のみお願いします。(畳シワあります)とってもしっかりした素材のレギンス。膝のファスナーは開け閉めできます。履き心地は深く、ハイウエストパンツのように履いていただけます。かなりフィット力があり、しっかりした合皮のような生地です。伸縮性もあるので履きやすいです!デザイナー串戸ゆりあが毎日履いてるお気に入りレギンスなのでお勧め商品です。素材:ポリウレタン100% 裏地ポリエステル100%Lゴム上り 64㎝(ウエストゴムなので伸縮性があります)ハイウエスト部分 12㎝股上 35㎝股下 74㎝ひざ巾 15㎝裾口巾12cmZIPひざ下 42㎝カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···フェイクレザーシルエット···スキニーセンタープレス···センタープレスなし股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬#バレエバイバックラッシュ #balletbybacklash#kneezipleggings #ハイウエスト #レギンス #スキニー #レザーパンツ #レザーレギンス #串戸ユリア

