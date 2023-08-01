豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ)

hobo（ホーボー）×CITIZEN（シチズン）のコラボレーションモデルとなる、SOLAR POWER DIVERS WATCHです。

VARTIX ヴァティックス ALIVE アライブ 自動巻き

hobo誕生10周年を記念して、限定販売されたモデルになります。

オメガ シーマスター300プロフェッショナル

CITIZENが海外のみで展開しているBN0000-04Hがベースモデルになっており、文字盤と時計の裏面にははhoboのロゴがデザイン、刻印されています。

【新品】ヴィヴィアンウエストウッド レディース 腕時計 VV108WHRD

20気圧防水で、電気交換不要のエコ・ドライブを搭載し、機能面も充実しています。

シチズン プロマスター PMD56-2952



EINBAND 自動巻木製腕時計

定価は25,000円（税抜き）でした。

グッチパンテオン



転生したらスライムだった件 ジュラ・テンペスト連邦国 公式ウォッチ

問題なく動いています。

タグホイヤー セル プロフェッショナル200 S95.713 K QZ デイト

USEDですのでキズや擦れや汚れは若干ありますが、ほとんど目立たない程度の美品です。

saisai様、専用、ロレックスの空箱 中古品

取扱説明書に破れている所があります（画像9枚目）。

キングダムハーツ ソラバージョン腕時計



SEIKO DOLCE ドルチェ 腕時計 7B22



SEIKO5・稼動品・文字盤バンド全てゴールド

宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

hobo（ホーボー）×CITIZEN（シチズン）のコラボレーションモデルとなる、SOLAR POWER DIVERS WATCHです。hobo誕生10周年を記念して、限定販売されたモデルになります。CITIZENが海外のみで展開しているBN0000-04Hがベースモデルになっており、文字盤と時計の裏面にははhoboのロゴがデザイン、刻印されています。20気圧防水で、電気交換不要のエコ・ドライブを搭載し、機能面も充実しています。定価は25,000円（税抜き）でした。問題なく動いています。USEDですのでキズや擦れや汚れは若干ありますが、ほとんど目立たない程度の美品です。取扱説明書に破れている所があります（画像9枚目）。宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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