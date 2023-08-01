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豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ)

商品の説明

hobo（ホーボー）×CITIZEN（シチズン）のコラボレーションモデルとなる、SOLAR POWER DIVERS WATCHです。
VARTIX ヴァティックス ALIVE アライブ　自動巻き
hobo誕生10周年を記念して、限定販売されたモデルになります。
オメガ　シーマスター300プロフェッショナル
CITIZENが海外のみで展開しているBN0000-04Hがベースモデルになっており、文字盤と時計の裏面にははhoboのロゴがデザイン、刻印されています。
【新品】ヴィヴィアンウエストウッド レディース 腕時計 VV108WHRD
20気圧防水で、電気交換不要のエコ・ドライブを搭載し、機能面も充実しています。
シチズン　プロマスター　PMD56-2952

EINBAND 自動巻木製腕時計
定価は25,000円（税抜き）でした。
グッチパンテオン

転生したらスライムだった件　ジュラ・テンペスト連邦国　公式ウォッチ
問題なく動いています。
タグホイヤー セル プロフェッショナル200 S95.713 K QZ デイト
USEDですのでキズや擦れや汚れは若干ありますが、ほとんど目立たない程度の美品です。
saisai様、専用、ロレックスの空箱　中古品
取扱説明書に破れている所があります（画像9枚目）。
キングダムハーツ ソラバージョン腕時計

SEIKO DOLCE ドルチェ　腕時計　7B22

SEIKO5・稼動品・文字盤バンド全てゴールド
宜しくお願いします。

アンティーク ジャンク品 HARWOOD 腕時計

商品の情報

ブランドシチズン
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品 未使用 エディフィス ソーラー EQB-1100DC-1A

新品未使用 オメガスウォッチ　ムーンスウォッチ　マーキュリー 　保証書完備

SEIKOブライツ メカニカル SDGM001 自動巻き

GaGa MILANO　ガガミラノ　腕時計

TIMEX タイメックス✕ビームスコラボレーション ゴールドキャンパーSS SP

【動作品】ワイラー WYLER アンティーク 腕時計 手巻き メンズ

新品未使用品 希少 日本製 SEIKO SKX009J ネイビーボーイ

超美品 グランドセイコー SBGE027 GMT 9R66-0AL
hobo（ホーボー）×CITIZEN（シチズン）のコラボレーションモデルとなる、SOLAR POWER DIVERS WATCHです。hobo誕生10周年を記念して、限定販売されたモデルになります。CITIZENが海外のみで展開しているBN0000-04Hがベースモデルになっており、文字盤と時計の裏面にははhoboのロゴがデザイン、刻印されています。20気圧防水で、電気交換不要のエコ・ドライブを搭載し、機能面も充実しています。定価は25,000円（税抜き）でした。問題なく動いています。USEDですのでキズや擦れや汚れは若干ありますが、ほとんど目立たない程度の美品です。取扱説明書に破れている所があります（画像9枚目）。宜しくお願いします。

商品の情報

ブランドシチズン
商品の状態目立った傷や汚れなし

豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ)

56分钟前

豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ)

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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コメント (12)

75877a809ba
豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ) 豪華 SOLAR hobo×CITIZEN POWER WATCH腕時計 DIVERS 腕時計(アナログ)

hobo / ホーボー|hobo × CITIZEN / SOLAR POWER DIVERS WATCH - Black

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