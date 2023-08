贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

胸元の華やかなバラモチーフの刺繍が目を奪う、レース編みニットワンピース。

ロング丈の大人らしい丈感もポイント。

さらりとした肌触りの着心地の良いサマードレスです。2回ほど着用しました。

インナーペチコート付 で透けることもありません。

定価33000円

カラー···ブラック

季節感···春、夏

袖丈···袖なし

柄・デザイン···花柄

表記サイズ:36

実寸サイズ

着丈:約130cm

肩幅:約30cm

身幅:約41cm

表地

レーヨン65%ナイロン35%

刺繍糸

ポリエステル100%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

