お知らせ ログイン 会員登録 出品
贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

商品の説明

胸元の華やかなバラモチーフの刺繍が目を奪う、レース編みニットワンピース。
新品　未使用　マギアワンピース
ロング丈の大人らしい丈感もポイント。
ぽこ様専用　新品　GAUZE#（ガーゼ）　花柄　ワンピース　前ボタン
さらりとした肌触りの着心地の良いサマードレスです。2回ほど着用しました。
ティッカ スクエアロングシャツワンピース ストライプ プルオーバー バンドカラー

新品　マルゥユナイテッドアローズ　ビッグポケットワンピース　黒
インナーペチコート付 で透けることもありません。
HALLELUJHA の羊飼いローブ1800年代

きなこ@様専用　Her lip to/Floral Lace
定価33000円
Lumier × yukko コラボ アシンメトリージレドレスM リュミエ

マディソンブルー ウールニットロングワンピース
カラー···ブラック
【最終お値下げ】sacaiプリーツ切替ワンピース
季節感···春、夏
Maison de FLEUR canone ギンガムチェックワンピース
袖丈···袖なし
グレースコンチネンタルクラスフラワーサテンプリントワンピース38
柄・デザイン···花柄
Y バーニーズニューヨーク BARNEYS NEWYORK ロング ワンピース

トレンドレコパン　ロングワンピース
表記サイズ：36
408　ごてん様専用

995.新品CASA FLINEエンブロイダリーハーフスリーブドレス　インド刺繍
実寸サイズ
Omas hande ワンピース
着丈：約130cm
値下げ中non tokyo reversible sheer one-piece
肩幅：約30cm
【美品】SNIDEL レースボレロレイヤードタイトスリットワンピース
身幅：約41cm
お値下げ 2022AW Lohen ローヘン ウエストギャザーワンピース　グレー

ASTRID ANDERSEN
表地
【超希少！】ノンノンドールCOLLECTION　綿素材ロングワンピース
レーヨン65％ナイロン35％
Her lip to Lace trimmed Satin Cami Dress
刺繍糸
グレースコンチネンタル　フード刺繍ロングワンピース　総柄　花刺繍
ポリエステル100％

アドーアワンピース

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドグレースコンチネンタル
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品★ウィムガゼット　サロペット　ワンピース

ラッフルスリーブボレロコンビワンピース リリーブラウン

メッシュ風ニットワンピース

カーサフライン フロントホックプリーツワンピース　ベージュ
胸元の華やかなバラモチーフの刺繍が目を奪う、レース編みニットワンピース。ロング丈の大人らしい丈感もポイント。さらりとした肌触りの着心地の良いサマードレスです。2回ほど着用しました。インナーペチコート付 で透けることもありません。定価33000円カラー···ブラック季節感···春、夏袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄表記サイズ：36実寸サイズ着丈：約130cm肩幅：約30cm身幅：約41cm表地レーヨン65％ナイロン35％刺繍糸ポリエステル100％

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドグレースコンチネンタル
商品の状態目立った傷や汚れなし

贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

37分钟前

贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
5
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0e7930394513

 930

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

0e7930394513
贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース 贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

トロピカル刺繍ワンピース, ホワイト, 36

トロピカル刺繍ワンピース, ホワイト, 36


セーラーカラー刺繍ワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE

セーラーカラー刺繍ワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE


ビッグカラー刺繍ワンピース, ブラック, 36

ビッグカラー刺繍ワンピース, ブラック, 36


レース刺繍ワンピース

レース刺繍ワンピース


ライン刺繍ワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL

ライン刺繍ワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL


レース刺繍ワンピース

レース刺繍ワンピース


レース刺繍タックワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL

レース刺繍タックワンピース / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース
© www.inba.net, Inc.