贅沢屋の GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル　刺繍ワンピース ロングワンピース

胸元の華やかなバラモチーフの刺繍が目を奪う、レース編みニットワンピース。
新品 未使用 マギアワンピース
ロング丈の大人らしい丈感もポイント。
ぽこ様専用 新品 GAUZE#（ガーゼ） 花柄 ワンピース 前ボタン
さらりとした肌触りの着心地の良いサマードレスです。2回ほど着用しました。
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インナーペチコート付 で透けることもありません。
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カラー···ブラック
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季節感···春、夏
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表地
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レーヨン65％ナイロン35％
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刺繍糸
グレースコンチネンタル フード刺繍ロングワンピース 総柄 花刺繍
ポリエステル100％
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|グレースコンチネンタル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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胸元の華やかなバラモチーフの刺繍が目を奪う、レース編みニットワンピース。ロング丈の大人らしい丈感もポイント。さらりとした肌触りの着心地の良いサマードレスです。2回ほど着用しました。インナーペチコート付 で透けることもありません。定価33000円カラー···ブラック季節感···春、夏袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄表記サイズ：36実寸サイズ着丈：約130cm肩幅：約30cm身幅：約41cm表地レーヨン65％ナイロン35％刺繍糸ポリエステル100％
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|グレースコンチネンタル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし