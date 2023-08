SNKRS当選

29cmになります。

購入前にコメントしていただけるようにお願いします。

値段交渉受け付けます。

【商品名】

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG SP "ネクストチャプター/スパイダーマン: アクロス ザ スパイダーバース"

Nike Air Jordan 1 High OG SP "Next Chapter/Spider-Man:Across the Spider-Verse"

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

