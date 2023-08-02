【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

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O-2342 袋帯 華柄模様 刺繍柄 金銀糸
訪問着、正絹、落款あり
専用帯332 ●河合美術織物謹製高級正絹 手織 本金箔 能衣錦 唐織 六通 袋帯
【新品未使用】正絹 オレンジ色の小紋 4点セット
ピンク
訪問着 仕立て
3本660円（普通郵便発送）
黒留袖 友禅 手描き 人物花文 mop3474
5本999円（メルカリ便発送）
カジュアルな夏草履 ラフィアの台にピンクのファンシーツイードの鼻緒 未使用
VAB 向かい鳥特集 手先未かがり 六通柄袋帯 正絹 人気柄
正絹着物♪深緑
専用ページ 新品 未使用品 正絹 小紋《古都の鳴絹》
サイズ
正絹 小紋 アンティークな花柄
長さ 約212cm
どら様 長羽織 ご確認用
新品仕立上り西陣名門織物正絹 紬織辻が花図織八寸なごや帯（紬、小紋）袷、単衣適品
素 材
正絹訪問着道長吉祥文 (留袖、紬、袋帯なども出品)②
夏物 正絹 袋帯 くし織 すくい 桔梗柄 440cm 濃紺
帯締め 絹100% 新品未使用 伊賀くみひも
【前田仁仙★美品】★正絹★小紋★166cm★落款
ウール・ポリエステル
K-2557 染大島紬 花唐草模様 花更紗 七宝柄 高麗納戸色 しつけ糸
小紋 正絹 黄色 鳳凰
足袋・たとうし・帯揚げ 他 着付け小物 も出品中です！
男帯 博多織 正絹100%
同梱割引いたします❤︎
着丈169裄丈68単衣きもの半幅帯～綿生地2M57横91ハイセンス入浴剤贈答品箱
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大島紬 淡いピンク色 着物 和装 和服
帯ベルト✨クロコ調シルバー
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袋帯 帯 西陣織 正絹 値下げ中❗️ 新品❗️ 早いもの勝ち❗️
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乳白色の地に、デニムのような色柄が小粋な、リバーシブルの半幅帯です
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値下げしました★小花友禅の夏の絽の小紋
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セール中！表示価格より10%OFF【六通】地紙に蝶々 振袖にも
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ヨッシー様お取り置き 帯留め帯飾り「清爽」＊ポリマークレイ
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道中着 リボンヤーン 2
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正絹 紬の絞り ハンサムな名古屋帯 生紬
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訳有り！西陣高級袋帯 綿芯本仕立付、簡易包装「摩天楼の女王 」黒ラテン金
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■セール■洗える夏着物＊小紋 長尺 絽 あられ 結晶 灰青色 化繊 6KA18
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新品 本場筑前博多織 献上柄 着物 オールシーズン 未仕立て品 八寸名古屋帯１
Hto-159 訪問着 着物 金線描き縁起柄 袷 広襟 未使用品 袋帯付き
ご覧いただきありがとうございます(o^^o)ピンク 3本660円（普通郵便発送）5本999円（メルカリ便発送）サイズ長さ 約212cm素 材ウール・ポリエステル足袋・たとうし・帯揚げ 他 着付け小物 も出品中です！同梱割引いたします❤︎#熊猫商店now和装 #熊猫商店now和装小物 にて他にもご覧いただけます★#着物#着物小物#和装#和服#着付け#腰ひも#腰紐#モスリン#熊猫商店now和装#たとうし ストレッチ足袋 袴