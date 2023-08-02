【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

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O-2342 袋帯 華柄模様 刺繍柄 金銀糸



訪問着、正絹、落款あり



専用帯332 ●河合美術織物謹製高級正絹 手織 本金箔 能衣錦 唐織 六通 袋帯



【新品未使用】正絹 オレンジ色の小紋 4点セット

ピンク

訪問着 仕立て

3本660円（普通郵便発送）

黒留袖 友禅 手描き 人物花文 mop3474

5本999円（メルカリ便発送）

カジュアルな夏草履 ラフィアの台にピンクのファンシーツイードの鼻緒 未使用



VAB 向かい鳥特集 手先未かがり 六通柄袋帯 正絹 人気柄



正絹着物♪深緑



専用ページ 新品 未使用品 正絹 小紋《古都の鳴絹》

サイズ

正絹 小紋 アンティークな花柄

長さ 約212cm

どら様 長羽織 ご確認用



新品仕立上り西陣名門織物正絹 紬織辻が花図織八寸なごや帯（紬、小紋）袷、単衣適品

素 材

正絹訪問着道長吉祥文 (留袖、紬、袋帯なども出品)②



夏物 正絹 袋帯 くし織 すくい 桔梗柄 440cm 濃紺



帯締め 絹100% 新品未使用 伊賀くみひも



【前田仁仙★美品】★正絹★小紋★166cm★落款

ウール・ポリエステル

K-2557 染大島紬 花唐草模様 花更紗 七宝柄 高麗納戸色 しつけ糸



小紋 正絹 黄色 鳳凰

足袋・たとうし・帯揚げ 他 着付け小物 も出品中です！

男帯 博多織 正絹100%

同梱割引いたします❤︎

着丈169裄丈68単衣きもの半幅帯～綿生地2M57横91ハイセンス入浴剤贈答品箱

#熊猫商店now和装 #熊猫商店now和装小物 にて他にもご覧いただけます★

大島紬 淡いピンク色 着物 和装 和服



帯ベルト✨クロコ調シルバー

#着物

袋帯 帯 西陣織 正絹 値下げ中❗️ 新品❗️ 早いもの勝ち❗️

#着物小物

乳白色の地に、デニムのような色柄が小粋な、リバーシブルの半幅帯です

#和装

値下げしました★小花友禅の夏の絽の小紋

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セール中！表示価格より10%OFF【六通】地紙に蝶々 振袖にも

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ヨッシー様お取り置き 帯留め帯飾り「清爽」＊ポリマークレイ

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道中着 リボンヤーン 2

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正絹 紬の絞り ハンサムな名古屋帯 生紬

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訳有り！西陣高級袋帯 綿芯本仕立付、簡易包装「摩天楼の女王 」黒ラテン金

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■セール■洗える夏着物＊小紋 長尺 絽 あられ 結晶 灰青色 化繊 6KA18

#たとうし ストレッチ足袋 袴

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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新品 本場筑前博多織 献上柄 着物 オールシーズン 未仕立て品 八寸名古屋帯１Hto-159 訪問着 着物 金線描き縁起柄 袷 広襟 未使用品 袋帯付き