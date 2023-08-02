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【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

商品の説明

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O-2342 袋帯 華柄模様 刺繍柄 金銀糸

訪問着、正絹、落款あり

専用帯332 ●河合美術織物謹製高級正絹 手織 本金箔 能衣錦 唐織 六通 袋帯

【新品未使用】正絹 オレンジ色の小紋 4点セット
ピンク
訪問着　仕立て
3本660円（普通郵便発送）
黒留袖　友禅　手描き　人物花文　mop3474
5本999円（メルカリ便発送）
カジュアルな夏草履　ラフィアの台にピンクのファンシーツイードの鼻緒　未使用

VAB 向かい鳥特集　手先未かがり　六通柄袋帯　正絹　人気柄

正絹着物♪深緑

専用ページ　新品　未使用品　正絹　小紋《古都の鳴絹》
サイズ
正絹　小紋　アンティークな花柄
長さ　約212cm
どら様 長羽織 ご確認用

新品仕立上り西陣名門織物正絹 紬織辻が花図織八寸なごや帯（紬、小紋）袷、単衣適品
素 材
正絹訪問着道長吉祥文　(留袖、紬、袋帯なども出品)②

夏物　正絹　袋帯　くし織　すくい　桔梗柄　440cm　濃紺

帯締め 絹100% 新品未使用 伊賀くみひも

【前田仁仙★美品】★正絹★小紋★166cm★落款
ウール・ポリエステル
K-2557 染大島紬 花唐草模様 花更紗 七宝柄 高麗納戸色 しつけ糸

小紋　正絹　黄色　鳳凰
足袋・たとうし・帯揚げ 他 着付け小物 も出品中です！
男帯　博多織　正絹100%
同梱割引いたします❤︎
着丈169裄丈68単衣きもの半幅帯～綿生地2M57横91ハイセンス入浴剤贈答品箱
#熊猫商店now和装 #熊猫商店now和装小物 にて他にもご覧いただけます★
大島紬 淡いピンク色 着物 和装 和服

帯ベルト✨クロコ調シルバー
#着物
袋帯　帯　西陣織　正絹　値下げ中❗️ 新品❗️ 早いもの勝ち❗️
#着物小物
乳白色の地に、デニムのような色柄が小粋な、リバーシブルの半幅帯です
#和装
値下げしました★小花友禅の夏の絽の小紋
#和服
セール中！表示価格より10%OFF【六通】地紙に蝶々 振袖にも
#着付け
ヨッシー様お取り置き　帯留め帯飾り「清爽」＊ポリマークレイ
#腰ひも
道中着　リボンヤーン　　　　　　　　2
#腰紐
正絹　紬の絞り　ハンサムな名古屋帯　生紬
#モスリン
訳有り！西陣高級袋帯 綿芯本仕立付、簡易包装「摩天楼の女王 」黒ラテン金
#熊猫商店now和装
■セール■洗える夏着物＊小紋　長尺　 絽　あられ　結晶　灰青色　化繊　6KA18
#たとうし ストレッチ足袋 袴

新品　本場筑前博多織　献上柄　着物　オールシーズン　未仕立て品　八寸名古屋帯１

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Hto-159 訪問着 着物 金線描き縁起柄 袷 広襟 未使用品 袋帯付き
ご覧いただきありがとうございます(o^^o)ピンク 3本660円（普通郵便発送）5本999円（メルカリ便発送）サイズ長さ　約212cm素 材ウール・ポリエステル足袋・たとうし・帯揚げ 他 着付け小物 も出品中です！同梱割引いたします❤︎#熊猫商店now和装 #熊猫商店now和装小物 にて他にもご覧いただけます★#着物#着物小物#和装#和服#着付け#腰ひも#腰紐#モスリン#熊猫商店now和装#たとうし ストレッチ足袋 袴

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

18分钟前

【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

¥11,200 ¥9,520

(税込) 送料込み
6
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出品者

64d6dbdb28033

 1501

本人確認済
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64d6dbdb28033
【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物 【★超目玉】 Basil様専用 60本　ピンク 腰紐 モスリン こしひも 腰ひも 桃色 着物

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