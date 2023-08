ロードオブザリングの冥王サウロンの1/4スケールのヘルメットです。プラスチック製と異なり、金属製なのでずっしりと重いです(2kg以上)。サイドショウウェタ( SIDESHOW WETA )社のものです。

スタンドにヘルメットを乗せた状態で約31cmあります。

(参考までに、A4紙の長辺が約30cm弱です。)

7,8枚目の写真は同じサイドショウウェタ社の1/4スケールバストとのサイズ比較です。左からIsildur, Sauron, Gil Galad, Elrondになります(写真8枚目)。ちなみにこの4人のキャラクターは全員9月から始まるアマゾンプライムのドラマ、「ロードオブザリング 力の指輪」に登場します。

ヘルメット本体だけでも置くことができますが(写真9枚目)、あまり安定性がないのでおすすめはできません。

パッケージの箱には多少の傷などがありますが、ヘルメット本体はとても綺麗な状態です。

あくまでも中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。

WETA

ウェタ

力の指輪

Rings of power

ロードオブザリング

Lord of the rings

ホビット

Hobbit

Sauron

ガラドリエル

サウロン

モルドール

Mordor

ナズクル

Sauron

Galadriel

ロスロリアン

Lothlorien

フロド

エルフ

Elf

ロード・オブ・ザ・リング

指輪 リング

フィギュア

The lord of the rings

ガンダルフ

フロド

レゴラス

オーランドブルーム

サイドショウ

sideshow

ファンタジー

レプリカ

洋画

ハリーポッター

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

