【おトク】 〈BenDavis PROJECT LINE〉Hey CARGO ワークパンツ/カーゴパンツ

●ブランド : Ben Davis

BDY-521-G 現在は廃盤になっているなかなか出回らないジョッパーズモデルです。Made in Japan でしっかりした品質です。

●サイズ:タグ表記 32サイズ

ウェスト 40cm

太腿 31cm

裾幅 17cm

股下 68cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン100%

●状態:

非常に良好です。状態は画像よりご判断下さい。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。手放そうか迷っている為出品を取りやめる場合もあります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベンデイビスプロジェクトライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

