新発売の saloni SALONI サローニ リゾート バカンス スカート ロングスカート

SALONI / saloni / サローニ の スカート になります。

数年前にエストネーション大阪にて購入しました

未着用で美品ですがタグなどはありませんのでご理解いただける方のみご検討宜しくお願い申し上げます。

今年流行りの膝から下透け感の大人スカートになります。

○ブランド:SALONI / saloni / サローニ

○カラー:カラフル

○状態:目立った汚れやダメージなどはございません

クリーニング済み

○定価:¥100,000程度

⚫︎ 即購入OKです。

⚫︎ 価格交渉は希望金額を提示のうえご相談ください。(*大幅な値下げはできません)

⚫︎ 失礼なコメントや大幅な値下げ交渉をされる方はお取引をご遠慮願います。

⚫︎ 出品しているお品は全て本物ですので、本物ですか?といったご質問はお控えください。

⚫︎ 稀に評価に悪いが複数ついている方とのお取引はご遠慮させていただくことがございます。ご了承下さいませ。

⚫︎ お取り置き【専用出品】は致しません。

⚫︎ 不明点があれば購入前に質問をお願いします。

(※身長、体重、主観による着用感等の質問はご遠慮願います。説明文に記載の実寸を参考にしてください。)

⚫︎ 返品は承ることができません。

#madisonblue #マディソンブルー

#loeff #ロエフ

#cyclas #シクラス

#blamink #ブラミンク

#drawer #ドゥロワー

#ronherman #ロンハーマン

#MAXMARA #マックスマーラ

#ADORE #アドーア

#unitedarrows #ユナイテッドアローズ

#tomorrowland #トゥモローランド

#acne #アクネ

#deuxiemeclasse #ドゥーズィエムクラス

#enfold #エンフォルド

#yori #ヨリ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エストネーション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

