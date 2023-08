ne Quittez pas ヌキテパ マルチカラー

ヌキテパのカシュクールワンピースです。

ロングワンピース ドレス

柔らかなボイルコットンが

とても軽やかで柔らかい、とても素敵なデザインです。

ふんわりと優しい、ヌキテパらしいコットン製で

とても着心地良く羽織れます。

前開きなので羽織りにもなり

カシュクールなのでサイズ感も調整しやすく

マタニティや授乳期にもお勧めです。

さほど使用感なく、綺麗な状態です。

素材タグは切ってしまいましたが、綿生地です。

とても素敵なガウンワンピースですので

お探しの方にぜひ。

○サイズF

肩幅約38cm

身幅約47cm

袖丈約54cm

着丈約119cm

○綿100%

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません

カラー..ラベンダー

========

カラー...パープル

柄・デザイン...無地

袖丈...長袖

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヌキテパ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

