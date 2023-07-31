一番の in センプレ　ソファ　made Japan オットマン付 3Pソファ トリプルソファ

センプレが大事にしているのが日本の生活習慣。
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ PVCブラック[7136]
一見、直線的でモダンなソファですが、実は畳一畳サイズを基本にフォルムをデザイン、しっかりとした見た目とは反対に、羽毛仕込みのクッションで座り心地は想像以上にふっくら。使い方が様々に広がるソファは、リビングでの過ごし方も変えてしまいそう。
アデペシュ ソファ a.depeche パープル 定価17.3万円
kimuchi様専用 モダンソファ 3-4 人用 L字タイプ
※日本製
ノーチェ Noche 3Pソファ
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ ワインレッド[7131]
新品定価(税込)
unico ウニコ ALBERO アルベロ カバーリング ソファ 3シーター
・ソフトキューブ ソファ3人掛け
新品【3人掛け】Basquiat 3人掛けソファ デニムブルー
￥293,000-
karimoku カリモク 3人掛け トリプルソファ アンティーク ヴィンテージ
・ソフトキューブソファ 背ショート
ファブリックソファ 3人掛け 布張り クッション付き インテリア 家具 H520
￥57,200-
IKEA 3人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)
・ソフトキューブソファ フェザークッション
リーンロゼ ligne roset トーゴ TOGO ソファ
￥58,300-
☆思い切って最後の値下げ★美品です！アクタス ダイニング ベンチ ソファ
・ソフトキューブソファ 1人掛け
ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター ウォールナット ウニコ
￥191,400-
フレンチカントリースタイルのソファ
センプレ ソファ made in Japan 3Pソファ オットマン付
合計 ￥599,900-(送料別)
アンティーク風 ベロア調 3人掛けソファ 3Pソファ
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ PVCブラック[7136]
□ブランド
アデペシュ ソファ a.depeche パープル 定価17.3万円
SEMPRE センプレ
kimuchi様専用 モダンソファ 3-4 人用 L字タイプ
ノーチェ Noche 3Pソファ
□デザイナー
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ ワインレッド[7131]
田村 昌紀
unico ウニコ ALBERO アルベロ カバーリング ソファ 3シーター
新品【3人掛け】Basquiat 3人掛けソファ デニムブルー
□サイズ(mm)
karimoku カリモク 3人掛け トリプルソファ アンティーク ヴィンテージ
3Pソファ 約 W1780 D950 H430mm
ファブリックソファ 3人掛け 布張り クッション付き インテリア 家具 H520
1Pソファ 約 W480 D950 H430mm
IKEA 3人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)
□仕様(ブランドカタログ参考)
リーンロゼ ligne roset トーゴ TOGO ソファ
本体：フェザー 高弾性発泡ウレタン チップウレタン 軟質ウレタン 木板 樹脂綿
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カバー：ファブリック (グレーカラー)
ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター ウォールナット ウニコ
脚：スチール
フレンチカントリースタイルのソファ
センプレ ソファ made in Japan 3Pソファ オットマン付
アンティーク風 ベロア調 3人掛けソファ 3Pソファ
□状態
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ PVCブラック[7136]
汚れがございますがその他状態良好です。
アデペシュ ソファ a.depeche パープル 定価17.3万円
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さい。
kimuchi様専用 モダンソファ 3-4 人用 L字タイプ
ノーチェ Noche 3Pソファ
新品ではございませんので、多少のコキズや使用感はご了承くださいませ。
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ ワインレッド[7131]
＊中古品のため写真に撮りきれない小傷等ご理解ください。
unico ウニコ ALBERO アルベロ カバーリング ソファ 3シーター
＊神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。
新品【3人掛け】Basquiat 3人掛けソファ デニムブルー
＊ご購入いただいた方は上記の件をご了承いただいたものとし、NCNRでお願いいたします。
karimoku カリモク 3人掛け トリプルソファ アンティーク ヴィンテージ
ファブリックソファ 3人掛け 布張り クッション付き インテリア 家具 H520
□配送方法
IKEA 3人掛けソファ シーヴィク(関東圏 配送、設置無料)
ヤマトらくらく家財便or自社チャーター便での発送を予定しております。
リーンロゼ ligne roset トーゴ TOGO ソファ
※ご購入に事前に配達日当日ドライバーから電話がかけられるようにお電話番号が必要です。よろしくお願い致します。
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ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター ウォールナット ウニコ
離島など発送不可地域がございますのでご了承くださいませ。
フレンチカントリースタイルのソファ
センプレ ソファ made in Japan 3Pソファ オットマン付
#センプレ #ソファ #made in Japan #3Pソファ #モダン #インダストリアル #オットマン付き
アンティーク風 ベロア調 3人掛けソファ 3Pソファ
北欧インテリア3人掛けコンパクトカウチソファ PVCブラック[7136]
管理番号:C306016A
アデペシュ ソファ a.depeche パープル 定価17.3万円
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新品【3人掛け】Basquiat 3人掛けソファ デニムブルー
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センプレが大事にしているのが日本の生活習慣。一見、直線的でモダンなソファですが、実は畳一畳サイズを基本にフォルムをデザイン、しっかりとした見た目とは反対に、羽毛仕込みのクッションで座り心地は想像以上にふっくら。使い方が様々に広がるソファは、リビングでの過ごし方も変えてしまいそう。※日本製新品定価(税込)・ソフトキューブ ソファ3人掛け￥293,000-・ソフトキューブソファ 背ショート￥57,200-・ソフトキューブソファ フェザークッション￥58,300-・ソフトキューブソファ 1人掛け￥191,400-合計 ￥599,900-(送料別)□ブランド SEMPRE センプレ□デザイナー田村 昌紀□サイズ(mm)3Pソファ 約 W1780 D950 H430mm1Pソファ 約 W480 D950 H430mm□仕様(ブランドカタログ参考)本体：フェザー 高弾性発泡ウレタン チップウレタン 軟質ウレタン 木板 樹脂綿 カバー：ファブリック (グレーカラー)脚：スチール□状態汚れがございますがその他状態良好です。その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さい。新品ではございませんので、多少のコキズや使用感はご了承くださいませ。＊中古品のため写真に撮りきれない小傷等ご理解ください。＊神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。＊ご購入いただいた方は上記の件をご了承いただいたものとし、NCNRでお願いいたします。□配送方法ヤマトらくらく家財便or自社チャーター便での発送を予定しております。※ご購入に事前に配達日当日ドライバーから電話がかけられるようにお電話番号が必要です。よろしくお願い致します。離島など発送不可地域がございますのでご了承くださいませ。#センプレ #ソファ #made in Japan #3Pソファ #モダン #インダストリアル #オットマン付き管理番号:C306016A