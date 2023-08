一番の in センプレ　ソファ　made Japan オットマン付 3Pソファ トリプルソファ

センプレが大事にしているのが日本の生活習慣。

一見、直線的でモダンなソファですが、実は畳一畳サイズを基本にフォルムをデザイン、しっかりとした見た目とは反対に、羽毛仕込みのクッションで座り心地は想像以上にふっくら。使い方が様々に広がるソファは、リビングでの過ごし方も変えてしまいそう。

※日本製

新品定価(税込)

・ソフトキューブ ソファ3人掛け

¥293,000-

・ソフトキューブソファ 背ショート

¥57,200-

・ソフトキューブソファ フェザークッション

¥58,300-

・ソフトキューブソファ 1人掛け

¥191,400-

合計 ¥599,900-(送料別)

□ブランド

SEMPRE センプレ

□デザイナー

田村 昌紀

□サイズ(mm)

3Pソファ 約 W1780 D950 H430mm

1Pソファ 約 W480 D950 H430mm

□仕様(ブランドカタログ参考)

本体:フェザー 高弾性発泡ウレタン チップウレタン 軟質ウレタン 木板 樹脂綿

カバー:ファブリック (グレーカラー)

脚:スチール

□状態

汚れがございますがその他状態良好です。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さい。

新品ではございませんので、多少のコキズや使用感はご了承くださいませ。

*中古品のため写真に撮りきれない小傷等ご理解ください。

*神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。

*ご購入いただいた方は上記の件をご了承いただいたものとし、NCNRでお願いいたします。

□配送方法

ヤマトらくらく家財便or自社チャーター便での発送を予定しております。

※ご購入に事前に配達日当日ドライバーから電話がかけられるようにお電話番号が必要です。よろしくお願い致します。

離島など発送不可地域がございますのでご了承くださいませ。

#センプレ #ソファ #made in Japan #3Pソファ #モダン #インダストリアル #オットマン付き

管理番号:C306016A

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

