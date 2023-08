Supreme Tiffany & Co. Return to Tiffany Heart Tag Pendant "Silver"

/Ball Chain Nacklace

■color Silver

■material Silver925

■size Free

チェーンの長さ: 首の留め具のところから、ペンダントトップの穴まで直線で約29.8cm(約30cm)程

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください

■状態 1、2回短時間着のみ。

(ごく僅かな使用感のみ、美品)

■付属品 箱などもまだ綺麗ですし、付属品も揃

っています。写真に写っているもの全

てを送ります。

■保管時の特筆すべき破損や汚れもありませんが、一度人手に渡った物である点はご理解ください。微細な使用感など非常に細かな点まで気になる方はご遠慮ください。

■すり替え防止のため返品交換には応じませんのでご了承ください。NC、NRでお願い致します

■購入後は速やかにお支払い頂きますようお願いいたします

□検索用□

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

