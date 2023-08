再再販！ Bulgarian Army Hospital Coat ステンカラーコート

ブルガリア軍の衛生兵、ホスピタルのコート。同じものをこの個体以外に見たことがなく、レアな一着。美しい緑色と、それに負けじと非常に形が良いところが魅力です。

肩はやや落ちぎみで、袖が絞られたデザインで実用的な意匠がありながら、少しふっくらした腕まわりが印象を和らげると同時に、ストレスフリーな着心地を実現しています。

シルエットも緩やかでありながら肩・袖のフィッティングが非常に良いことに加え、コンフォータブルな生地がしっとりと身体に沿って自然なラインを描き出します。

たとえばプチバトーの白Tにこのコートという組み合わせ。シンプルになりがちな最近のトレンドに、色だけ差し込むなら簡単で、黒のリュックにも合うカラーで、意外と普段使いできる要素が盛り込まれています。

マーガレットハウエルの8分丈のグレーのウールパンツに、グレーのニューバランス2000番代、ソックスはオーガニックスレッズ。など、中間色も許容してくれる懐の深さもあり、素敵な季節になることが約束されます。

〜出品中の合う商品〜

Tomorrowland Tricot Low Gauge Knit

MUJI ALPACA knit beige

MHL. IST TINO TWILL WORK PANTS

〜サイズについて〜

表記サイズ 不明(メンズL相当)

肩幅 46.5cm

袖丈 63cm

身幅 56cm

着丈 111cm

素材 不明 (恐らく綿100%)

色 クロムグリーン(カラーコード#00533f)

※写真だと色味がエメラルドグリーンに見えますが、上記カラーが実際の色に近いです。

※写真より少しだけ落ち着いた発色です。

※ このコートの状態はBです。胸ポケットの跡はワッペンと思われます。最後の写真にありますが、前身頃に少し擦れがあります。

〜状態について〜

S…新しく買ったと間違われる美品

A…軽微なダメージで収まっているもの

B…新品を数年程度着用した、普通の古着

C…ヴィンテージなど、古着が好きな方向け

D…補修する必要のある傷やダメージがあるもの

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

