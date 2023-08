nitro microphone undergroundの豪華全曲7inch BOX SETになります。

BOX SET内容

〇7inch vinyl record ×7

〇8cm single CD ×1 (nitro microphone undergroundの曲と、inst収録)

〇7inch SIZE SLIPMAT

〇7inch SIZE STICKER ×1

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

