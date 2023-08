数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

○商品説明

現在、ユナイテッドアローズオンラインショップで完売しているレザーコーチジャケットのMサイズ

■デザイン

レザーの上品さとコーチジャケットのカジュアルさをミックスした一着。

程よいゆとりをもたせ、シンプルにカットソーやニットの上に羽織るだけでサマになる存在感です。

袖は絞られており、カジュアルな仕上がり。

クリーンな印象に見せる為、付属パーツもシンプルな形状のものを使用しています。

■素材

適度な張り感のある羊革を使用。

シボ感が少なく、フラットな表情で合わせやすいのも特徴です。

◯カラー

ブラック

◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが比較的美品です。

画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。

◯サイズ実寸

肩幅55センチ

身幅61センチ

袖丈61センチ

着丈70センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。

仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。

他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。

ぜひご覧くださいませ

#古着屋dropOutユナイテッドアローズビューティーアンドユース

#古着屋dropOutアウター

1991052714960213

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

