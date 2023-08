たくさんの展出品の中に弊店の製品をご覧頂き、ありがとうございます。

材質:総楠材

サイズ(約) :

総高310×140×100mm ×2体

総楠は材質が大人しくいい香りがあり、 木目が細かく、手で使い込むほど艶と味が深みます。

天然木使用のため、それぞれ違った風合いを持ち 木目や色が様々です。 節や木目が濃く、 天然木の味としてご理解をいただければと思います。

商品画像の色合いはモニターの設定、環境等により、若干異なる場合がございますので

ご了承の上、ご入札下さい。

支払い手続きから2~3日で発送

落札より2日以内のご連絡をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、ご入札前にご質問ください。

迅速丁寧に対応致します。

以上よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

