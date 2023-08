【nofl】リネンデニムバルーンスカート 644203430

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

素材···麻

試着のみ

自宅保管

リネン100%が心地いいデニムスカート。

デニムの産地、岡山県の児島で作られた、リネン100%のデニムスカートです。

さらっとした肌ざわりで、麻ならではの、味のある風合いが楽しめます。

裾の切り替えとステッチがアクセントになった、ほんのりバルーンシルエットのデザイン。

ワーク感に女性らしさをプラスしたような雰囲気が新鮮です。

カジュアルなコーディネートに、幅広く活躍してくれそうです。

女性らしいほんのりバルーンシルエット。

ほんのりバルーンシルエットのリネンデニムスカートです。

ワークテイストに女性らしさをプラスしたようなデザインが新鮮。

裾の切り替えと、白いステッチがアクセントになっていて、シンプルだけど、ほどよいさじ加減で個性をプラスしてくれています。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

