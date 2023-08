【メーカー包装済】 NORTH THE FACE ノースフェイス　レイジ　海外限定 RAGE マウンテンパーカー

THE NORTH FACE RAGE

a4260 メンズM グレー US規格 GORE-TEX ZIPINZIP

ノースフェイス レイジコレクションのサイクロンジャケットです

メルカリで13000で購入しましたが自分には大きく着ないため出品いたします

試着のみで着て外出はしておりませんが、元が中古品のため気にする方はご購入をお控えください

WIND WALL仕様で薄手ですがかなり風を防いでくれます

秋口などにいかがでしょうか

サイズ XL

身幅 68cm

着丈 74cm

カラー···ブルー ブラック オレンジ

フード···フードあり(取外し不可)

#ノースフェイス

#THENORTHFACE

#ナイロン

#ナイロンジャケット

#RAGE

#レイジ

#ストリート

#hiphop

#jordan

#nike

#ナイキ

#ジョーダン

#supreme

#wtaps

#stussy

#lafayette

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

