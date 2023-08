✅フォロー割

●ブランド

NIKE ナイキ

☆ナイキのアノラックナイロンジャケットになります!

フードが収納されており、パーカータイプでも楽しんでいただけます!

デザインも多数刺繍ロゴが施されており特に背面には刺繍でスウッシュのビッグロゴが施されておりカッコいいデザインとなっています(^^)

希少な、セットアップでの販売となります!

●サイズ(cm表記)

【ジャケット】

L SIZE

着丈→ 67cm

身幅→ 63.5cm

【パンツ】

M SIZE

総丈 約 93cm

股上 約 33 cm

股下 約 69cm

ウエスト 約 33【平置き】

モモ幅 約 28【平置き】

裾幅 約 12 【平置き】

※平置き素人採寸ですので

多少の誤差はご了承ください。

●カラー

黒色 ブラック

見る端末、撮影環境により、多少の色味の誤差がある場合がございます。

●素材

ナイロン100%

●状態

A ランク 美品

※あくまでも古着となります。状態確認は行っていますが、見落としがある可能性もございます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

