ご覧いただきありがとうございます。

併せてプロフィールもご覧下さい。

※特に最近は、昨シーズンにご購入いただいた方々から追加購入のご依頼が増えてまいりました。

ご贔屓にしていただきありがとうございます。

励みになります。

コンテナはブラックストーン、ブラックグラナイトをベースにザラつき感を持たせる事により、肉厚で傷が付きにくい仕上がりになっております。

また大変強い塗装ですので、アウトドアでもガシガシお使いいただけます。更に長くお使いいただけるよう焼き付けて仕上げておりますので、是非ご検討いただけたら幸いです。

百聞は一見に如かず 評価も是非ご参照ください。

商品内容

・シェルフコンテナ25 スノーピーク新品×2

・シェルコングリップ バリスティクス×2 純正ブラック仕上げ

・シェルコンレッグ 海外モデル生産工場から直接輸入 新品×2

バリスティクス製グリップも残り僅かとなってきました。

※シェルフコンテナのステンレス部分は、ほとんどが新品でも擦り傷など付いております。

また、シェルコンレッグにつきましては、バリスティクスと同じ素材、構造で、強度共にかなり頑丈に作られておりますので、さまざまなシーンでガシガシお使いいただけます。

海外でもシェルコンカスタムは大人気です。生産工場より直接仕入れる事でコストを抑える事が出来ました。

私の出品物はお求めやすい様ギリギリの価格設定です。現在価格にてご検討いただけますと幸いです。

それでは状態をよくご確認の上、ご検討の程よろしくお願い致します。

Toolbox

h&o

シェルフコンテナ

シェルフコンテナ25

シェルコン

シェルコンカスタム

シェルコングリップ

シェルコンレッグ

a&f/エーアンドエフ

Asimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツ

Ballistics/バリスティクス

BONFIRE GO OUTSIDE/ボンファイヤーゴーアウトサイド

GOOUT/ゴーアウト

グラインドロッジ グラインドロッヂ

ハーフトラックプロダクツ

インアバンス

エムエスアール

ナンガ

ネイタルデザイン

ネルデザインワークス

ノルディスク

オールドマウンテン

スノーピーク

The Arth/ざあーす

MAJIKIRI

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

