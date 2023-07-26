お知らせ ログイン 会員登録 出品
少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ

商品の説明

YCHAI(イカイ)の代表的モデル、ROBUSTO(ロブスト)のデニムパンツです。
nudie Jeans co サイズW33 L32 ジーパン

ドゥニーム　オリゾンティ
サイズ:29
PALACE 完売品　希少サイズ
素材:綿(コットン)99%.ポリウレタン1%　革パッチ→やぎ革(表側)
ウエストオーバーオールズ　802s 32w L.BLACK デニム　ジーンズ
モデル:ROBUSTO YPU004-2DS0001
Levi's silverTabシルバータブBAGGYバギーデニム
MADE IN ITALY イタリア製
Vintage55 デニムパンツ (MADE IN ITALY)

M.P Studios サイドベルト　ワイドフレアデニムパンツ
サイズの詳細は以下の通りです。
ワーカーズ　workers 802 W30
ウエスト幅:約38cm
ペイデイ　ワークパンツ　ジーンズ　サスペンダー　ウエストオーバーオール
ヒップ幅:約48cm
23o リーバイス505 ブラックデニム ジーンズ W36 ストレートフィット
ワタリ幅:約25cm
デニムヘッズ　denimheads 551BXX
裾幅:約18cm
19ss Porter Classic SUMMER WHITE PANTS
股下:約72cm
Levi's 501 アメリカ製　デニム　553 リーバイス　スモールe

【DIESEL】ディーゼル デニム ジョグジーンズ W28
ほぼ使用していない極美品でございます。
ENDS and MEANS 5Pocket DENIM -Indigo-
もちろん裾やポケットにスレ破れなどなく非常に状態良好です。
ディースク　42
右腰部分の"MADE IN ITALY"のタグだけ取っておりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。
polar skate bigboy 黒
他の商品とのまとめ売りも承っておりますので、お値段はご相談くださいませ。
TA757さ DOLCE&GABBANA デニム パンツ ジーンズ ロゴ レザー
またご要望やご質問があれば何でもコメントにお願い致します。
隠れた名品　リーバイス502XX　ビッグE　赤耳セルビッチデニム　W30

MASSES×M&M DENIM WASH 34 マシス エムアンドエム デニム

CELINE　21ss　トラッシュウォッシュジーンズ　27
JACOB COHEN ヤコブコーエン
ワンピースオブロック409XXm-54 ONE PIECE OF ROCK
PT TORINO ピーティートリノ
Supreme baggy Jean dirty 34
ビームスエフ
supplier racing logo denim kz様専用
などお好きな方いかがでしょうか。

levi's silver tab シルバータブ ブラック baggy バギー

商品の情報

商品のサイズS
ブランドブリッラペルイルグスト
商品の状態未使用に近い

comoli ブリーチデニム23SS サイズ2

【新品未使用】OLDPARK COMBINE JEANS

DIESEL ディーゼル　デニムジーンズ

ripvanwinkle ワンウォッシュデニム ジーンズ ファクトタム

【超美品】Yohji Yamamoto デニムカラスパンツ

新品 DIESEL ストレッチ バイカーデニム スキニージーンズ 黒 W30

butter goods バターグッズ デニム パンツ 34インチ バギー

らりるれろ様 専用バンソン VANSON ボーダー NVBL-404 28インチ
YCHAI(イカイ)の代表的モデル、ROBUSTO(ロブスト)のデニムパンツです。サイズ:29素材:綿(コットン)99%.ポリウレタン1%　革パッチ→やぎ革(表側)モデル:ROBUSTO YPU004-2DS0001MADE IN ITALY イタリア製サイズの詳細は以下の通りです。ウエスト幅:約38cmヒップ幅:約48cmワタリ幅:約25cm裾幅:約18cm股下:約72cmほぼ使用していない極美品でございます。もちろん裾やポケットにスレ破れなどなく非常に状態良好です。右腰部分の"MADE IN ITALY"のタグだけ取っておりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。他の商品とのまとめ売りも承っておりますので、お値段はご相談くださいませ。またご要望やご質問があれば何でもコメントにお願い致します。JACOB COHEN ヤコブコーエンPT TORINO ピーティートリノビームスエフなどお好きな方いかがでしょうか。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドブリッラペルイルグスト
商品の状態未使用に近い

少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ

0分钟前

少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ

¥16,500 ¥12,375

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c3afb

 1483

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

c3afb
少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ 少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ

国内正規品 YCHAI イカイ ROBUSTO ロブスト ジーンズ デニム パンツ ウォッシュドコットン メンズ ウォッシュドブラック 29/30/31/32

国内正規品 YCHAI イカイ ROBUSTO ロブスト ジーンズ デニム パンツ ウォッシュドコットン メンズ ウォッシュドブラック 29/30/31/32


YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ヴィンテージウォッシュテーパードフィットストレッチデニム YPU004-2DS0001XJ 13031005161

YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ヴィンテージウォッシュテーパードフィットストレッチデニム YPU004-2DS0001XJ 13031005161


YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ワンウォッシュテーパードフィット

YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ワンウォッシュテーパードフィット


YCHAI イカイ [オールシーズン] ブラックデニム ストレッチ カツラギ ロブスト ROBUSTO YPU004-2DS0015AJ

YCHAI イカイ [オールシーズン] ブラックデニム ストレッチ カツラギ ロブスト ROBUSTO YPU004-2DS0015AJ


YCHAI（イカイ）ROBUSTO ロブスト YPU004 2DS0017B ５ポケット ストレッチ デニムパンツ 【ブラックBLACK】国内正規品

YCHAI（イカイ）ROBUSTO ロブスト YPU004 2DS0017B ５ポケット ストレッチ デニムパンツ 【ブラックBLACK】国内正規品


YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ヴィンテージウォッシュ

YCHAI（イカイ）ROBUSTOロブスト ヴィンテージウォッシュ


楽天市場】【国内正規品】イカイ YCHAI メンズ パンツ デニム ロブスト

楽天市場】【国内正規品】イカイ YCHAI メンズ パンツ デニム ロブスト

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ
© www.inba.net, Inc.