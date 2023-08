少し豊富な贈り物 Ik様　極美品　YCHAI　ROBUSTO　ロブスト　デニム　29　イタリア製 デニム/ジーンズ

YCHAI(イカイ)の代表的モデル、ROBUSTO(ロブスト)のデニムパンツです。

サイズ:29

素材:綿(コットン)99%.ポリウレタン1% 革パッチ→やぎ革(表側)

モデル:ROBUSTO YPU004-2DS0001

MADE IN ITALY イタリア製

サイズの詳細は以下の通りです。

ウエスト幅:約38cm

ヒップ幅:約48cm

ワタリ幅:約25cm

裾幅:約18cm

股下:約72cm

ほぼ使用していない極美品でございます。

もちろん裾やポケットにスレ破れなどなく非常に状態良好です。

右腰部分の"MADE IN ITALY"のタグだけ取っておりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。

他の商品とのまとめ売りも承っておりますので、お値段はご相談くださいませ。

またご要望やご質問があれば何でもコメントにお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブリッラペルイルグスト 商品の状態 未使用に近い

YCHAI(イカイ)の代表的モデル、ROBUSTO(ロブスト)のデニムパンツです。サイズ:29素材:綿(コットン)99%.ポリウレタン1% 革パッチ→やぎ革(表側)モデル:ROBUSTO YPU004-2DS0001MADE IN ITALY イタリア製サイズの詳細は以下の通りです。ウエスト幅:約38cmヒップ幅:約48cmワタリ幅:約25cm裾幅:約18cm股下:約72cmほぼ使用していない極美品でございます。もちろん裾やポケットにスレ破れなどなく非常に状態良好です。右腰部分の"MADE IN ITALY"のタグだけ取っておりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。他の商品とのまとめ売りも承っておりますので、お値段はご相談くださいませ。またご要望やご質問があれば何でもコメントにお願い致します。JACOB COHEN ヤコブコーエンPT TORINO ピーティートリノビームスエフなどお好きな方いかがでしょうか。

