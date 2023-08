【35％OFF】 フラワー刺繍ワンピースドレス ロングワンピース

こちらで譲っていただき一度、結婚式で着用しました。その際にクリーニングに一度だしました。

その後はクローゼットにしまっていたので少しシワがあります。画像参照

もう着用する機会がないのでお探しの方

是非この機会にいかがでしょうか。

発送の際は小さめに折りたたみますのでご了承下さい。NC.NRでお願い致します。

袖丈···七分袖

カラー···ブラック

柄・デザイン···花柄

季節感···春、夏、秋、冬

サイズ 38

カラー ブラック

結婚式・2次会(二次会)・1.5次会・披露宴・お呼ばれ・成人式・同窓会・謝恩会・パーティー・女子会・デート・演奏会・発表会・食事会・学校行事などのセレモニーシーンなど、フォーマルからカジュアルシーンまで、多様なシーンのコーディネートにご使用いただけます。

シアーな素材感とニュアンスカラー、レトロな花柄刺繍。

大人にもぴったりのロマンティックなワンピース。

ヴィンテージ風のフラワーカラー刺繍レースがリッチな雰囲気。

素材の透明感がトレンドライクな印象もプラス。

ほんのりヴィンテージ感がオシャレに。

クラシックなレディスタイルは360度どこから見ても美しいシルエット。

裏地の色で浮き立つような立体感を与え、刺繍の持つ繊細な美しさをさらに際立たせる。

少しハイウエストに設定して、着るだけで脚長効果も。

裾に向かって広がるフレアシルエットが背を高く、華奢に見せてくれる。

とっておきの1日を彩る、特別感のある1着。

オススメシーン

結婚式・二次会・披露宴・お呼ばれ・成人式・同窓会

女子会・2次会・謝恩会・パーティー・デート・演奏会

発表会など多様なシーンのコーディネートに使えます。

【備考】

・バックファスナー

・バックウエストゴム

・裏地あり

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらで譲っていただき一度、結婚式で着用しました。その際にクリーニングに一度だしました。その後はクローゼットにしまっていたので少しシワがあります。画像参照もう着用する機会がないのでお探しの方是非この機会にいかがでしょうか。発送の際は小さめに折りたたみますのでご了承下さい。NC.NRでお願い致します。袖丈···七分袖カラー···ブラック柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬ヴィンテージ風フラワーカラー刺繍レースフィット&フレアードレス【ドラマ着用】サイズ 38カラー ブラック結婚式・2次会(二次会)・1.5次会・披露宴・お呼ばれ・成人式・同窓会・謝恩会・パーティー・女子会・デート・演奏会・発表会・食事会・学校行事などのセレモニーシーンなど、フォーマルからカジュアルシーンまで、多様なシーンのコーディネートにご使用いただけます。シアーな素材感とニュアンスカラー、レトロな花柄刺繍。大人にもぴったりのロマンティックなワンピース。ヴィンテージ風のフラワーカラー刺繍レースがリッチな雰囲気。素材の透明感がトレンドライクな印象もプラス。ほんのりヴィンテージ感がオシャレに。クラシックなレディスタイルは360度どこから見ても美しいシルエット。裏地の色で浮き立つような立体感を与え、刺繍の持つ繊細な美しさをさらに際立たせる。少しハイウエストに設定して、着るだけで脚長効果も。裾に向かって広がるフレアシルエットが背を高く、華奢に見せてくれる。とっておきの1日を彩る、特別感のある1着。オススメシーン結婚式・二次会・披露宴・お呼ばれ・成人式・同窓会女子会・2次会・謝恩会・パーティー・デート・演奏会発表会など多様なシーンのコーディネートに使えます。【備考】・バックファスナー・バックウエストゴム・裏地あり

