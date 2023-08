昔ヨーロッパの友人から頂いたものです。

もうなかなか手に入らない代物だと思います。

Yukon(ユーコン) ADVANCED OPTICS 24021

NVMT 2×24 ナイトビジョン 単眼鏡 (2X)

ベラルーシ産

ポーチ付き

説明書などは最初からついてませんでした。

ありがちな経年劣化でのベタつきなどなし。

小キズなどありますが機能は万全です。

銃などに取り付けられるようネジ穴などもありますので多用途でお使いいただけます。

倍率:2倍

対物レンズ有効径:24mm

映像増倍管:第1世代

解像度:36lp/mm

アイレリーフ:12mm

最大視認距離:約400m※使用条件によって異なります。

赤外線有効距離:約100m※使用条件によって異なります。

電源:CR123A

サイズ:W142×D60×H82mm

重量:380g

原産国:ベラルーシ

暗視鏡

赤外線

ナイトビジョン

YUKON

NV MT1 24021

2×24

カラー···グリーン

※あくまで中古品である事(傷汚れなど)をご理解の上、商品の状態は画像にて判断いただき、神経質な方の購入はご遠慮下さい。素人目線ですので見落としの可能性もあります。納得の上でご購入下さい。宜しくお願いします。

警備 ミリタリー用品 サバゲ―

暗視スコープ ナイトスコープ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

