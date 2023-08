OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ

MP-2 Limited Edition 雅

カラー/BK(ブラック×ゴールド)

製造:日本(オプテックジャパン期)日本生産終了モデル

●サイズ 46□24-148

レンズ横幅 46mm

レンズ縦幅 41mm

ブリッジ幅 24mm

テンプル長 148mm

状態:未使用(度入りレンズ付)試着程度、未使用保管

付属:専用箱、専用レザーケース

付属ご不要でしたらコメントいただければ2,000円引きいたします。

発送:24時間以内クッション材包装発送

#TOMFORD

#トムフォード

#MYKITA

#Lunor

#LINDBERG

#BJClassicCollection

#増永眼鏡

#金子眼鏡

#9999

#EYEVAN

#OLIVERPEOPLES

#TOMFORD

#blinc

#MOSCOT

#RayBan

#WAYFARER

#ANNEETVALENTIN

#アンバレンタイン

#アランミクリ

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 新品、未使用

