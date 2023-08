ダントンのウールモッサコートです。

ダントン定番の一着。

皮のくるみボタンは素朴で優しい印象を与えます。

新品未使用タグ付きです。⁡

⁡

⁡カラーはチャコールです。⁡

サイズは40(L相当)

⁡ 寸法

肩幅 : 42cm

身幅 : 50cm

着丈 : 74cm(襟の上から)

袖丈 : 58cm

多少の誤差はご了承下さい。

普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います。⁡

⁡

その他気になる点やお値段の相談がありましたらお気軽にコメントください。

⁡

⁡大手リサイクルショップ購入品です。

自宅保管のためわずかな傷でも気になる神経質な方はご遠慮いただき、ご理解いただける方の購入お待ちしております。

⁡

即購入OKです。

コメント途中でも即購入の方を優先致します。

最安値でリサイクル梱包資材を使用する場合があります。ご理解ください。⁡

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダントン 商品の状態 新品、未使用

