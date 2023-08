ベビーグッズも大集合 モモ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Momo…TWICE‥⑨ アイドル

TWICE

モモ直筆サイン入り2Lサイズフォト…

MOMO

約127mm×179mm…サイズ

新品…極美品…撮影時のみ開封…

フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…

証明書も一緒にお届け致します。

モモ

日本出身のアイドル。

韓国のガールズグループTWICEのメンバーでメインダンサー。

JYPエンターテインメント所属。

京都府綴喜郡田辺町(現・京田辺市)出身

本名は平井もも(ひらい もも)。

値下げは出来ません…即購入で構いません。

こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。

ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…

複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TWICE モモ直筆サイン入り2Lサイズフォト…MOMO約127mm×179mm…サイズ 新品…極美品…撮影時のみ開封…フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。モモ日本出身のアイドル。韓国のガールズグループTWICEのメンバーでメインダンサー。JYPエンターテインメント所属。京都府綴喜郡田辺町(現・京田辺市)出身本名は平井もも(ひらい もも)。値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

