かわいい！ サカイ マルチパターンファブリック切替再構築半袖トップス その他

ウィメンズアイテム

カラー:カーキ×ベージュ

サイズ:2(Mサイズぐらい)

実寸サイズ

着丈:62cm

身幅:58.5cm

肩幅:37.5cm

袖丈:19cm

素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。

ご理解いただけますと幸いです。

何度か着用していたので、少し使用感のある商品になります。

リブ部分に少し毛羽立ちや毛玉がある状態です。

別でスカートも出品しているのでセットアップとしても着用いただけます!

中古品になりますので、必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。

神経質な方は購入をご遠慮下さい。

よろしくお願いします。

#サカイ

#sacai

#トップス

#1-9-56

サカイ 18SS マルチパターンファブリック切替再構築半袖トップスになります。ウィメンズアイテムカラー:カーキ×ベージュサイズ:2(Mサイズぐらい)実寸サイズ着丈:62cm身幅:58.5cm肩幅:37.5cm袖丈:19cm素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。ご理解いただけますと幸いです。何度か着用していたので、少し使用感のある商品になります。リブ部分に少し毛羽立ちや毛玉がある状態です。別でスカートも出品しているのでセットアップとしても着用いただけます!中古品になりますので、必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いします。#サカイ#sacai#トップス#1-9-56

