ご覧いただきありがとうございます♪

即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

○商品説明

21ss

☆新品・タグ付き☆

WACKO MARIA / ワコマリア

NICE DREAMS S/S HAWAIIAN SHIRT

ガール フォト パーティー 転写プリント

CCND-WM-HI01

1981年公開、アクションアドベンチャーコメディ映画『Cheech & Chong Nice Dreams(チーチ&チョン ナイスドリームス)』とのコラボレーションアイテムのハワイアンシャツです。

肌触りの良い上質なレーヨン素材の生地を使用しています。

○購入時情報

購入先: 大阪セレクトショップ

購入時期: 2021年

○状態

未使用品です。

写真が全てのお取引き内容になってます。

○素材

レーヨン100%

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○色

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

Sサイズ

平置き採寸

肩幅 46cm

身幅 55cm

着丈 70cm

袖丈 24cm

管理番号

S148

■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

基本的には1〜2日で発送致します♪

即購入可能です♪

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

