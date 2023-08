台風クラブのレコードです。

一度視聴し、自宅保存してました。

盤面にほこりが多少あります。

ケースの汚れ、折れなど写真にてご確認ください。

おまけで、当時の新聞風広告を付けて発送します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

