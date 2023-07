サイズ3

着丈 68㎝

身幅 52㎝

肩幅 42㎝

袖丈 62㎝

付属品 なし

色 Black

ヒステリックグラマー✖️ルイスレザーのコラボ商品です。



1回着用。全体的に綺麗な状態ですが、初めからダメージ加工. ヴィンテージ加工がしてあります。

glamb ルックブック創刊10周年を記念し、ステージの上で一夜限りのフォトセッションを敢行。

MY FIRST STORYのHIROさんがLIVEで着用されたジャケットになります。

ロックファッションに欠かす事の出来ないレザーライダース。 これまでも数多くのモデルを作り続けてきたglambが、素材感と着心地の両面で最高のクオリティを追求したMarlon riders〈マーロンライダース〉。 革を纏う喜びを再認識させてくれる肉厚の身生地はタンニン鞣しのラムレザーを使用。 縫製後に洗いを施し、ヴィンテージ品を彷彿とさせるワイルドな素材感を生み出しました。 力強い革の表情の反面、後ろ身頃には肩からアクションプリーツを配し、ボディの脇も着用時の伸縮性を高めるべくリブ切り替え。 ライダースが持ち得る機能性を更に追求しました。 数々のディテールによりシームや切り換えが多用されたボディは、ポケット口やベルトといった凹凸に高熱のアイロンでプレスを施し仕上げ。 デザインと機能性、そしてレザーの素材感が一体となり、迫真の佇まいを作り出します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ3着丈 68㎝身幅 52㎝肩幅 42㎝袖丈 62㎝付属品 なし色 Black1回着用。全体的に綺麗な状態ですが、初めからダメージ加工. ヴィンテージ加工がしてあります。glamb ルックブック創刊10周年を記念し、ステージの上で一夜限りのフォトセッションを敢行。 MY FIRST STORYのHIROさんがLIVEで着用されたジャケットになります。 ロックファッションに欠かす事の出来ないレザーライダース。 これまでも数多くのモデルを作り続けてきたglambが、素材感と着心地の両面で最高のクオリティを追求したMarlon riders〈マーロンライダース〉。 革を纏う喜びを再認識させてくれる肉厚の身生地はタンニン鞣しのラムレザーを使用。 縫製後に洗いを施し、ヴィンテージ品を彷彿とさせるワイルドな素材感を生み出しました。 力強い革の表情の反面、後ろ身頃には肩からアクションプリーツを配し、ボディの脇も着用時の伸縮性を高めるべくリブ切り替え。 ライダースが持ち得る機能性を更に追求しました。 数々のディテールによりシームや切り換えが多用されたボディは、ポケット口やベルトといった凹凸に高熱のアイロンでプレスを施し仕上げ。 デザインと機能性、そしてレザーの素材感が一体となり、迫真の佇まいを作り出します。

