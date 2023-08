他にも多数商品を出品しておりますので是非そちらもご覧になってみて下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インディアンモーターサイクル 商品の状態 新品、未使用

他にも多数商品を出品しておりますので是非そちらもご覧になってみて下さい。HEADLIGHT(ヘッドライト)× INDIAN MOTORCYCLE (インディアンモーターサイクル) ツイルボーダー ワークパンツになります。新品です。ヘッドライトは、1900年代初頭から60年代まで実在したラーンドカーター社のブランド。当時としては珍しく、織布から縫製まで自社で一貫生産しており、鉄道員や機関士に好まれていた。現在でもコレクターの間で人気が高く、ヴィンテージ市場でも入手困難な幻のブランド。今回はインディアンモーターサイクルとのWネームという、特別なモデル。モーターサイクルテイストあふれる、太目のツイルボーダーが特徴。フロントはトップがスナップボタンに変更されています。ブーツとの相性は抜群で、レースアップでもプルオンでも、バッチリ合わせられます。どちらもかつて実在した幻のブランド同士という、夢のようなコラボです。品番 IM41874サイズ 32インチウエスト 84センチ股下(レングス) 82センチ前股上 33センチ後股上 41センチワタリ幅 36センチ裾幅 24センチ若干の誤差はご了承下さい。宜しくお願い致します。東洋エンタープライズシュガーケーン

