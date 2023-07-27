2022春の新作 dirk bikkembergs(ダーク　ビッケンバーグ) ウール　セットアップ テーラードジャケット

古着屋のタナゴコロータスにて50000円ほどで購入しました。
20ss テーラードジャケット
made in italy.
マルジェラ テーラードジャケット
新品 KOLOR カラー カシミヤ ニット切替 ジャケット サイズ1
ISSEY MIYAKE/Yohji Yamamoto/KENZO/COMME des GARÇONS/HYKE/TOGA/ETHOSENS/SULVAM/LAD MUSICIAN/GIVENCHY/BALENCIAGA/DRIES VAN NOTEN/Yves Saint Laurent/UNDERCOVER/RICK OWENS/SACAI/Christian Dior/Paul Smith/maison margiela/Alexander McQueen/A.P.C/CELINE/PRADA/DOLCE&GABBANA/GUCCI/Giorgio Armani/ALEXANDER WANG/RAF SIMONS/N.HOOLYWOOD/BURBERRY/HOMMEPLISSE/DOUBLET/VETEMENTS/JOHN LAWRENCE SULLIVAN/ANREALAGE/COMOLI/AURALEE/SUNSEA/ACE STUDIOS/doublet/HYKE/SHAREEF/STUDIOS/KUDOS/UNUSED/NOILL/LITTLEBIG
緊急値下★超レア★Black Fleece by BROOKS BROTHERS
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダークビッケンバーグ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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古着屋のタナゴコロータスにて50000円ほどで購入しました。made in italy.ISSEY MIYAKE/Yohji Yamamoto/KENZO/COMME des GARÇONS/HYKE/TOGA/ETHOSENS/SULVAM/LAD MUSICIAN/GIVENCHY/BALENCIAGA/DRIES VAN NOTEN/Yves Saint Laurent/UNDERCOVER/RICK OWENS/SACAI/Christian Dior/Paul Smith/maison margiela/Alexander McQueen/A.P.C/CELINE/PRADA/DOLCE&GABBANA/GUCCI/Giorgio Armani/ALEXANDER WANG/RAF SIMONS/N.HOOLYWOOD/BURBERRY/HOMMEPLISSE/DOUBLET/VETEMENTS/JOHN LAWRENCE SULLIVAN/ANREALAGE/COMOLI/AURALEE/SUNSEA/ACE STUDIOS/doublet/HYKE/SHAREEF/STUDIOS/KUDOS/UNUSED/NOILL/LITTLEBIG
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ダークビッケンバーグ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし