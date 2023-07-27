最安値挑戦！ クリスチャンディオール★トロッター★ラスタ★ショルダーバッグ★ナンバー2美品 ショルダーバッグ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クリスチャンディオール★トロッター★ラスタショルダーバッグ★美品●サイズ：縦幅 約13cm横幅 約28cmマチ約 7cm●その他、注意事項：写真をご確認の上、美品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

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