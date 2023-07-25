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＼半額SALE／ Levi's 98年USA製 リーバイス デニムパンツ 501 デニム/ジーンズ

商品の説明

〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。
LEVI'S VINTAGE CLOTHING / 1944 501
大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。
ブルーブルーペインターデニム
コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。
アナトミカ ANATOMICA618ORIGINAL JEANS W32

00s W42 極太 クージー ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 b系
○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ
Levi's Vintage Clothing LVC 501Z XX W32
日本人おおよそサイズ Mサイズ
LEVI STRAUSS&CO. リーバイストラウス ジーンズ 匿名配送
ウエスト 33×2cm
ボッテガヴェネタ　デニムパンツ　サイドライン　イントレチャート　ブラック
股上 28cm
WTAPS デニム パンツ 141LTD-PTM01 KHAKI DENIM
股下 79cm
Poler big boy jeans
裾幅 19cm
90年代 Levi's 505

【美品】ディースクエアードメンズダメージブラックデニム44
※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。
真紺 80s Levis 684 フレア デニム 29×30 ビンテージ

CHALLENGER チャレンジャーICE WASHED DENIM PANTS
○カラー: ダークブラウン
LEVI’S Bootscut ブーツカット 517 646

リーバイス デニム 501 スモールE 66前期 ゴールデンサイズ 希少
○状態：古着につき、全体的に使用感あり
antre amis アントレアミ　Barneys New York
裾が縦に切れています
エビス　ホワイトジーンズ　ほぼ未使用

24m 00s USA製 リーバイス550 W36 ブラックデニム ジーンズ
○管理番号：Q4026 shop2

シュタイン　5PK Vintage Reproduction Denim

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイス
商品の状態傷や汚れあり

DSQUAREDデニム ジーンズ

【一点物】mmoption ロングレングスデニム

【ヴィンテージ】リーバイス　501 赤耳　w35

別注1949Hxx ウエアハウス ノンウォッシュ 28
〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ日本人おおよそサイズ Mサイズウエスト 33×2cm股上 28cm股下 79cm裾幅 19cm※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。○カラー: ダークブラウン○状態：古着につき、全体的に使用感あり裾が縦に切れています○管理番号：Q4026 shop2

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ブランドリーバイス
商品の状態傷や汚れあり

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22分钟前

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¥13,419 ¥11,406

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1998年製 USA製 リーバイス501 ジーンズ 実寸W35 旧6工場製 ジーパン 90s デニム アメリカ製 ビンテージ D146 - 札幌 ビンテージ 古着屋 BRIDGE（ブリッジ） ビンテージ古着 通販サイト | オンラインストア

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良品 90s 98年製 USA製 Levi's リーバイス 501 刻印553 ブラック

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希少 98年製 USA製 リーバイス501 後染めブラック ジーンズ W32

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80s USA製 Levi'sリーバイス 501 ケミカルウォッシュ デニムパンツ w29

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自宅で試着、返品送料無料】 「MADE IN THE USA」501 セルビッジデニム

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90's 1998 米国製 MADE IN USA リーバイス LEVI'S 501 インディゴ ひげ

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ヤフオク! - 98年6月90sヴィンテージMADE IN USAアメリカ

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