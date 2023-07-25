＼半額SALE／ Levi's 98年USA製 リーバイス デニムパンツ 501 デニム/ジーンズ

〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。

LEVI'S VINTAGE CLOTHING / 1944 501

大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。

ブルーブルーペインターデニム

コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。

アナトミカ ANATOMICA618ORIGINAL JEANS W32



00s W42 極太 クージー ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 b系

○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ

Levi's Vintage Clothing LVC 501Z XX W32

日本人おおよそサイズ Mサイズ

LEVI STRAUSS&CO. リーバイストラウス ジーンズ 匿名配送

ウエスト 33×2cm

ボッテガヴェネタ デニムパンツ サイドライン イントレチャート ブラック

股上 28cm

WTAPS デニム パンツ 141LTD-PTM01 KHAKI DENIM

股下 79cm

Poler big boy jeans

裾幅 19cm

90年代 Levi's 505



【美品】ディースクエアードメンズダメージブラックデニム44

※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。

真紺 80s Levis 684 フレア デニム 29×30 ビンテージ



CHALLENGER チャレンジャーICE WASHED DENIM PANTS

○カラー: ダークブラウン

LEVI’S Bootscut ブーツカット 517 646



リーバイス デニム 501 スモールE 66前期 ゴールデンサイズ 希少

○状態：古着につき、全体的に使用感あり

antre amis アントレアミ Barneys New York

裾が縦に切れています

エビス ホワイトジーンズ ほぼ未使用



24m 00s USA製 リーバイス550 W36 ブラックデニム ジーンズ

○管理番号：Q4026 shop2

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ日本人おおよそサイズ Mサイズウエスト 33×2cm股上 28cm股下 79cm裾幅 19cm※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。○カラー: ダークブラウン○状態：古着につき、全体的に使用感あり裾が縦に切れています○管理番号：Q4026 shop2

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

シュタイン 5PK Vintage Reproduction DenimDSQUAREDデニム ジーンズ【一点物】mmoption ロングレングスデニム【ヴィンテージ】リーバイス 501 赤耳 w35別注1949Hxx ウエアハウス ノンウォッシュ 28