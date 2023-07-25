＼半額SALE／ Levi's 98年USA製 リーバイス デニムパンツ 501 デニム/ジーンズ

〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。
LEVI'S VINTAGE CLOTHING / 1944 501
大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。
ブルーブルーペインターデニム
コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。
アナトミカ ANATOMICA618ORIGINAL JEANS W32
00s W42 極太 クージー ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 b系
○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ
Levi's Vintage Clothing LVC 501Z XX W32
日本人おおよそサイズ Mサイズ
LEVI STRAUSS&CO. リーバイストラウス ジーンズ 匿名配送
ウエスト 33×2cm
ボッテガヴェネタ デニムパンツ サイドライン イントレチャート ブラック
股上 28cm
WTAPS デニム パンツ 141LTD-PTM01 KHAKI DENIM
股下 79cm
Poler big boy jeans
裾幅 19cm
90年代 Levi's 505
【美品】ディースクエアードメンズダメージブラックデニム44
※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。
真紺 80s Levis 684 フレア デニム 29×30 ビンテージ
CHALLENGER チャレンジャーICE WASHED DENIM PANTS
○カラー: ダークブラウン
LEVI’S Bootscut ブーツカット 517 646
リーバイス デニム 501 スモールE 66前期 ゴールデンサイズ 希少
○状態：古着につき、全体的に使用感あり
antre amis アントレアミ Barneys New York
裾が縦に切れています
エビス ホワイトジーンズ ほぼ未使用
24m 00s USA製 リーバイス550 W36 ブラックデニム ジーンズ
○管理番号：Q4026 shop2
シュタイン 5PK Vintage Reproduction Denim
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|傷や汚れあり
DSQUAREDデニム ジーンズ
【一点物】mmoption ロングレングスデニム
【ヴィンテージ】リーバイス 501 赤耳 w35
別注1949Hxx ウエアハウス ノンウォッシュ 28
〜90sのヴィンテージ古着をメインに出品しています。大量に出品をしているので、相場よりも格安にてお譲りします。コメント、購入を希望の方は一度プロフィールをご覧になるようお願いします。○サイズ：タグ表記 W27 L32サイズ日本人おおよそサイズ Mサイズウエスト 33×2cm股上 28cm股下 79cm裾幅 19cm※素人の採寸の為若干の誤差はご了承下さい。○カラー: ダークブラウン○状態：古着につき、全体的に使用感あり裾が縦に切れています○管理番号：Q4026 shop2
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|傷や汚れあり