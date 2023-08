◯ Vintage 80s Yohji Yamamoto ダブル イージー パンツ / ヨウジヤマモト スラックス 筆記体 丸文字 初期

◯ MADE IN JAPAN

◯ 商品説明 :

ポリエステル混紡の薄手のサマーウールボディに、スウェットパンツ型のラフなディテールが映えるクールなデザイン、

裾のダブル仕立てが上品なアクセントを加えます。

両サイドのウエストシームポケットのみのミニマムなディテール、背面腰部のタグのシームラインもデザインに昇華、

時流を問わないオールド ヨウジヤマモトならではの、無二のモードスタイルを提案します。

ウエスト : ~45cm

総丈 : 89cm

股上 : 36cm

股下 : 62cm

腿幅 : 30cm

裾幅 : 16cm

◯ 素材 : ウール70%、ポリエステル30%

◯ 状態 : ウエスト内側後部にほつれ、ウエストゴムの付け替えがございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

