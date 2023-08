アパレル、革靴をメインに出品しております

Burberry ブルゾン

入口 → #zumaselect

美品英国製BARACUTA G9 38 バラクータG-9 スイングトップ



vintage60s〜70s チャイナジャケット 総柄 花柄 ノーカラー 古着

クローゼット整理のため、大人の男性におすすめのアウターを複数出品しております。

ビンテージ Vintage レーシングシャツ 刺繍

入口→#zumaselectアウター

☆US古着☆【民族 エスニック 花柄 刺繍 キルティング ジャケット】メンズL



60s 70s Sirjac ジャケット ベージュ ファラオジャケット

フリマアプリでも滅多に出てこない商品ですので、

カクタスジャック&マクドナルド 刺繍ロゴジャケット

お探しだった方やバラクータファンの方に是非おすすめしたい1着です。

perushu スタンドネック襟配色ブルゾン



50s 60s ギャバジンジャケット ギャバジャン ロカビリー 紫×金

【ブランド名】

ジョーダングラフィックジャケット(ブルゾン)

バラクータ BARACUTA

ポロラルフローレン スイングトップ ヴィンテージ チェック グリーン コットン

ナナミカ別注 nanamica

古着 90s 名作 トミーヒルフィガー ジャケット トリコカラー XL

定価︰74,000円+税

アディダス アイビーパーク



【新品】ノースフェイス プレイグリーン フリース Lサイズ【ボアジャケット】

【商品名】

stockholm surfboard club ブルゾン

世界100着限定販売

Supreme Miners Jacket マイナーズジャケット

カモフラージュ N9 ジャケット

ネイバーフッド☆美品☆ネイビーサテンブルゾン☆M

G9型ブルゾン

90s USA製 Billy Blues ホワイトコットン パーカー ジャケット



FCRB × WIND AND SEA PRACTICE セットアップ SOPH

【サイズ】

71539 USA製 カーハート ブルゾン ジャケット 黄色 サイズXL

表記サイズ︰38

UNITED TOKYOドルフィンショートM-51 ユナイテッドトウキョウ

肩幅︰ラグランのため計測不可

Carharttヴィンテージ デトロイトデニムジャケット

身幅︰53cm

supreme Polartec® Zip Jacket 22fw

着丈︰65cm

70s US NAVY A-2 デッキジャケット

裄丈︰83cm

春秋☆ 新品未使用 HUF ハフ ブルゾン BLACK L

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ。

SNOWPEAK TAKIBI Mountain Jacket M-65ブルゾン

着用画像︰177cm、67kg

supremeブルゾン

リングヂャケットのニットポロシャツ、ウールスラックス、ジャランスリワヤのローファーでコーディネートしております。

ウールボアフリースフィールドカーディガン XL ブラック ノースフェイス 51



90s 古着 ファイヤーマンジャケット ジージャン 切り替え オーバーサイズ 緑

【色】

Leftalone コーデュロイジャケット

迷彩柄×チェック

XLサイズ カーハート メキシコ製 刺繍ロゴ シエラジャケット ダックパーカー①



CHALLENGER コーチジャケット L radiall rats

【素材】

US規格90sザノースフェイス青タグジャケットパーカー裏地ボアアウター.

ゴアテックス

イブサンローラン MA_1 Mサイズ

詳細は画像9枚目参照

supreme the north face steep tech jacket



ラフアンドラゲッド 21SS HOOD バック刺繍 スウィングトップ ジャケット

【特徴】

レトロ 古着 ランダムプリーツ ワッシャー加工 紫 パープル ブルゾンジャケット

デザインは、バラクータのアイコンとも言えるG9ジャケットをベースに、表地には完全防水素材であるコットン ゴアテックスのカモフラージュプリントを採用。

キムタク 木村拓哉 同型別色 Derby of San Francisco

また縫い目にはテーピングを加え、裾のリブを隠したG4ジャケットの仕様も取り入れた。

ラムレザー 中田商店 フレンチボマーフランス軍パイロットジャケット ブラックXL

また内側には、G9特有のフレイザー・タータンチェックが使用され、3つのマルチポケットも付属。伝統のアイテムをベースにアップデートされたシルエットと、先端機能素材が融合したスペシャルな一着となっている。

agnes b. homme Dark gray jacket ジャケット

迷彩×チェックで一見派手に見えますが、実際にファスナーを開けて着用すると、定番のG9よりもチェックが見えにくいデザインでふととした時にさりげなくチェックが見える作りになっております。

Carhartt カーハート ダックジャケット アクティブジャケット usa



バンソンカモフラージュブルゾンМサイズ

【状態】

【WPC 103様専用】PSYCHO-PASS 3 狡噛慎也 ブルゾン

うっすらと襟汚れあり。

パタゴニア レトロX フリース グリーン

背中にゴアテックス特有のアタリあり。

Patagonia レトロカーディガン アメリカ製 フリース X

その他目立った汚れやダメージはなく、主観ですが古着では状態は良い方になると思います。

【希少】Off-White オフホワイト 迷彩 ブルゾン ma-1 古着 L



patagonia パタゴニア フリース スナップt 90s ブラウン 希少

【備考】

新品同様 DIOR ブルゾン ジャケット メンズ44 ネイビー オブリーク

・古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

古着 90s ニューヨークヤンキース MLB 刺繍ロゴ ブルゾンジャケット

・交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます。

USEFUL THINGS MELTON JACKET DARK NAVY



【新品】L ディーゼル Diesel ジャケット アウター 黒 curtis

【割引のご案内】

刺繍袖ポケット袖刺繍ワッペンデニムフライトブルゾンヴィンテージ古着ゆるダボ90s

お得な割引実施中!

トラディショナルウェザーウェア 美品 撥水加工 キルティングジャケット ブラック

詳細はプロフィールをご覧下さい。

vintage Wa Kina by PIG ウェスタンウールブルゾン



Barbour BEDALE SL ジャケット 38

バブアー/バラクータ/マッキントッシュ等がお好きな方におすすめです。

限定コラボ!アディダスオリジナルス×ジェレミースコットMA-1 ブルゾンL/別注



人気カラー✨ペリカン【patagonia パタゴニア】 レトロX

管理番号:SBU16478

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バラクータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

アパレル、革靴をメインに出品しております入口 → #zumaselectクローゼット整理のため、大人の男性におすすめのアウターを複数出品しております。入口→#zumaselectアウターフリマアプリでも滅多に出てこない商品ですので、お探しだった方やバラクータファンの方に是非おすすめしたい1着です。【ブランド名】バラクータ BARACUTAナナミカ別注 nanamica定価︰74,000円+税【商品名】世界100着限定販売カモフラージュ N9 ジャケットG9型ブルゾン【サイズ】表記サイズ︰38肩幅︰ラグランのため計測不可身幅︰53cm着丈︰65cm裄丈︰83cm ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ。着用画像︰177cm、67kgリングヂャケットのニットポロシャツ、ウールスラックス、ジャランスリワヤのローファーでコーディネートしております。【色】迷彩柄×チェック【素材】ゴアテックス詳細は画像9枚目参照【特徴】デザインは、バラクータのアイコンとも言えるG9ジャケットをベースに、表地には完全防水素材であるコットン ゴアテックスのカモフラージュプリントを採用。また縫い目にはテーピングを加え、裾のリブを隠したG4ジャケットの仕様も取り入れた。また内側には、G9特有のフレイザー・タータンチェックが使用され、3つのマルチポケットも付属。伝統のアイテムをベースにアップデートされたシルエットと、先端機能素材が融合したスペシャルな一着となっている。迷彩×チェックで一見派手に見えますが、実際にファスナーを開けて着用すると、定番のG9よりもチェックが見えにくいデザインでふととした時にさりげなくチェックが見える作りになっております。【状態】うっすらと襟汚れあり。背中にゴアテックス特有のアタリあり。その他目立った汚れやダメージはなく、主観ですが古着では状態は良い方になると思います。【備考】・古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい・交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます。【割引のご案内】お得な割引実施中!詳細はプロフィールをご覧下さい。バブアー/バラクータ/マッキントッシュ等がお好きな方におすすめです。管理番号:SBU16478

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バラクータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

marcelo burlon ブルゾン オーバーサイズ ホワイト ゼブラUSA製 パタゴニア レトロX XSメゾンマルジェラ 21SS Maison Margiela アノラックジャケット最終値下 K-3B 4Way MA-1 フライトジャケット ブラック 061_Aドルチェ&ガッバーナのジャケット【美品!!】アンダーカバー ブルゾン MA-1 サイズ1 リバーシブル メンズDRKSHDW ボンバージャケット MA-1 Rick OwensBarbour バブアー ビデイルSL ワックス 3650’s ギャバジンジャケットBARACUTA ハリントンジャケット スイングトップ 英国製 38 G9