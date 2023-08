❁状態:新古品

《夏帯◆絽『袋帯』涼感*立浪の丸文■六通柄■黒◆正絹着物◆FB4-2》

・状態は大変良くとてもきれいです♪

良質な新古品のお着物です。

・なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪

❁身丈(肩から):159

裄:65.5

袖丈:44.5

袖幅:32

前幅:26

後幅:31

サイズ:Mサイズ

※154〜164㎝くらいの方が

ご着用頂けます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

❁仕立て

・仕立て上がり品

・広衿/袷

❁素材

・正絹・作家物 紺屋二代目保科

❁説明

・作家物 紺屋二代目保科による

(仕立て上がり品)です♪

こちらは、濃グレーのシックな地。

そこに、道長が丁寧に染められた

大変上質な お着物です‪⸜♡⸝‍

生地は 重厚で上質な浜ちりめん。

お身体にしっとりと沿い、

美しい着姿をお楽しみ頂けます‬

大変珍しい訪問着 着物ですよ。

❁ 注意事項

・即購入可能です。

・着物のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい(ᯅ̈)՞‪‪՞

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しておりますꪔ̤̮

なにかございましたら

お気軽にコメントください♫

――――――――――――――――――――――

sems 263/850 20/01/2202 sn332

#なごみの着物一覧

#なごみ着物

#なごみ訪問着

#着物

#訪問着

訪問着 着物 東京染 作家物 紺屋二代目保科 東京染 東京染小紋 通商産業大臣指定待伝統的工芸品 浜ちりめん 濃グレー 道長 高級 春 秋 冬 上質 おしゃれ オシャレ お洒落 正絹 絹 身丈159 裄65.5 Mサイズ 新古品 仕立て上がり品 sn332

カラー...グレー

柄・デザイン...その他

着物種類...訪問着

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

