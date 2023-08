有名なブランド Supreme CDGコラボ comme baseball garçons de シャツ

Supreme 14SSコレクションよりレアコラボSupreme X comme de garçons baseball shirt Red M

Supreme 14SSコレクションよりレアコラボSupreme X comme de garçons baseball shirt Red Mシュプリームとコムデギャルソンのコラボベースボールシャツです新品未使用タグ付き出品しているSupremeの商品は全てLAのFairfaxの路面店もしくは公式オンラインにて購入したものになります今年アメリカから帰国したばかりでメルカリは初心者ですが、他にもsupremesの商品これから出品していきますのでよろしくお願いします❤️カラー···レッドシャツ種類···ベースボールシャツ袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋

