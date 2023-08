———商品情報———

ナイキ エアジョーダン1 ロー ゴルフ "ブラック クロコダイルスキン"

防水仕様の製品です。

サイズ/ 26.5cm

NIKEにて購入。

———状態———

新品未使用。

黒タグ付き。

付属品(変え紐:グレー)

———落札・発送について———

24時間以内に発送を予定しております。

基本的に段ボール梱包での発送を予定してします。

また、不備がないよう努めておりますが、万が一の時は誠意をもって対応させていただきます。

落札者様都合の交換・返品はご遠慮願います。

ご不明点などあればご気軽にコメントくださいませ。

————————————

サイズ···26 〜 26.5cm

素材···合成皮革

スパイクのタイプ···スパイクレス

着脱タイプ···靴ひも

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキゴルフ 商品の状態 新品、未使用

