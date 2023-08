* item *

* item *80s〈c44〉Barbour burghley セージ バブアー 2クラウン バーレー バーレイ ステンカラーコート オイルド*detail*size-c44着丈-129cm身幅-73cm肩幅-cm裄丈-86cm(採寸につきまして、誤差は生じます)colorセージmaterialオイルドコットンcountryイギリスyear 1986condition-2ワラント期burghley。非常にコンディションの良い個体です。紙タグも半分のこっております。スレもほぼなく、ミントコンディションです。ポケットレザー被膜剥がれがございます。わからないことはご質問下さい。画像をしっかりとご確認いただき、ビンテージバブアーにご理解いただける方のご購入をお願いします。___________________________* terms*・送料、発送方法等は発送方法の項目をご確認下さい。その他ご希望の場合は事前にご質問下さい。 ・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。採寸は素人採寸です。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方はご質問下さい。(着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。)・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。画像にてご確認ください。わからないことはご質問をお願い致します。ご理解のある方のみご購入お願い致します。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。商品の正確な情報を100%お伝え出来ないのが現状ですので神経質な方はお控えください。

