買取り実績 NEIGHBORHOOD HELINOX ネイバーフッド　ヘリノックス テーブル/チェア

HX / E-CHAIR TWO neighborhoodのチェアツー

部屋で1回広げました。

新品同様です。

耐久性と持ち運びやすさを兼ね備え、セットアップしやすいように設計されたCHAIR TWO。CHAIR ONEをベースにしたハイバックバージョンなので背もたれが高くゆったりと座ることが可能。別売りのPERSONAL SHADEもジョイントできる。カラーリングはシーズンテーマを反映したナチュラル2トーン。ケースはコラボレーション特別仕様の2ジップタイプ、開口部が大きくメインコンパートメントへのアクセスが容易。座面上部に2ブランドのロゴをプリント。Helinoxとのコラボレーションモデル。

SPEC

WIDTH(mm) 650

HEIGHT(mm) 850

DEPTH(mm) 550

自宅保管ですので

神経質な方はご遠慮下さい。

#キャンプ

#チェア

#ネイバーフッド

#アウトドア

#レジャー

#スポーツ

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

