【同梱不可】 MEDICOMTOY STUSSY BABYRAGAMUFFIN セット その他

【出品内容】

MEDICOMTOY STUSSY BABYRAGAMUFFIN 6体セット

箱は写真のもののみになります。

【注意事項】

自宅保管での年数が経過しております。状態は画像にてご確認をお願いいたします。

中古品であることをご理解の上、ご検討、ご購入ください。

購入後のキャンセル、すり替え防止のため返品はできませんのでご了承下さい。

また、最近購入後に放置される方が見られますので、コンビニ払いは8時間以内にご入金可能な方のみご購入をお願いいたします。

他アプリでも出品しておりますので、購入前に必ずコメントをお願いいたします。

ご希望の金額があればコメントください。

常識の範囲内でお願い致します。

