魅了 週末限定✨イギリス　アンティーク　パールのジプシーリング✨1891年製　刻印あり リング

76,900→73,900

PLUIE プリュイ オーブ ブルーリング ムーンストーン 9.5号

パール

K18 ダイヤリング 0.35ct ＃12

ジプシーリング

廃盤品 ヴィヴィアンウエストウッド ウイングハート リング シルバー925 XS

アンティークリングでは、

麗しのブルー❗️インディゴライト(ブルー)トルマリン✨リング✨約13号✨簡易鑑別

9kが多いの中での15k‼︎

K18リング STARJEWELRY

以下前オーナー様のコメントです。

PT900 Diamond 0.7ct Tiara Design Ring

イギリス製のジプシーリング

AbHerï アベリ ダイヤモンド リング

ハマーミンガム刻印あり

Vendome Aoyama K18 グレース リング 11号 ￥200,000

1891年製

9号 pt900 ダイヤモンド トータル0.10カラット シンプルで華奢なリング

イエローゴールド15金

プラチナ pt900 ダイヤモンド 0.05カラット リング

サイズ 14号

パラライ FanFun MARKET 獄Luck 指輪 シルバーリング



《宝石⚜ルース》極美品✨レア☆天然インペリアルトパーズ☆5.813ct☆鑑別付

とても素敵なリングですが、なかなか付ける機会が

【新品仕上げ済】シャネル マトラッセ リング スモール #45【12030】

ありませんので、思いきって出品させて頂きました。

ヒロタカ マンタ スパイン ダイヤモンドリング 希少モデル

購入後は、試着のみです。

晴れネコ様 専用ページ



☆美品☆ヴァンドーム青山 プラチナ リング パール ホワイトサファイア 約11号

アガット

ティファニー 指輪 ルベドメタル リング 8号 箱 ピンク E0141

アンティーク リング

【ダイヤモンド】 リング 13号 pt900 1粒 シンプル ヴィンテージ

ヴィンテージ リング

アクアマリン×カラーゴールドリング

パール リング

CHANEL COCO

ベビーパール

カルティエ ミニラブ リング 750(PG) 3.1g 50号

イギリスアンティーク

【美品】ティファニー 指輪 ナローリング 10号 メンズ ブラックチタン

フランスアンティーク

黄水晶 シルバーリング

ミキモト

【新品仕上げ済】ショーメ リアン セデュクシオン リング #57【11528】

ティファニー

14.5ミリ大玉珊瑚リング、Ｋ18（鑑定済み）総重量7.6g 10.5号



k18 K18 ゴールド 珊瑚 指輪 リング アクセサリー 13号

パール

ヴィンテージ リング 10金 マザーオブパール ジルコン アシンメトリー 690

ベビーパール

カルティエ リング パイエット ダイヤ サファイア K18 YG 49 レア

アコヤ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

76,900→73,900パールジプシーリングアンティークリングでは、9kが多いの中での15k‼︎以下前オーナー様のコメントです。イギリス製のジプシーリングハマーミンガム刻印あり1891年製イエローゴールド15金サイズ 14号とても素敵なリングですが、なかなか付ける機会がありませんので、思いきって出品させて頂きました。購入後は、試着のみです。アガット アンティーク リングヴィンテージ リングパール リングベビーパールイギリスアンティークフランスアンティークミキモトティファニーパールベビーパールアコヤ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品❗️D0.06CT✨k18リーフダイヤリング k18ダイヤモンドリングヴィヴィアン ロゴ リング コンジットダイヤプラチナリング【新品】Chloe darcey バロックリング 48