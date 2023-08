boys of summer 野村訓一

Boys of Tripsters Top Hat & Tape

Long Sleeve T-Shirt

サイズM

試着のみしましたが、サイズが合わなかった為出品します。

boys of summerのオンラインストアで購入しました。

ご希望であれば、個人情報を切り取った納品書をお付けします。

<サイズスペック>Mサイズ

着丈72.5cm

肩幅47.5cm

身幅51.0cm

袖丈 58.5cm

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

